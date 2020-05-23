ВМС США испытали лазерное оружие против беспилотников

Испытания прошли 16 мая в Тихом океане. Установку разместили на борту десантно-транспортного корабля USS Portland, как отмечает CNN, мощность лазера может составлять около 150 киловатт

Фото: Jo Yong hak / Reuters

Военно-морские силы США сообщили об успешном испытании лазерного оружия, которое способно уничтожать беспилотники. Сообщение об этом опубликовано в Twitter командования Тихоокеанского флота.

В Facebook ведомства опубликовано видео с испытаний. На кадрах виден корабль с лазерной установкой и загоревшийся в воздухе летательный аппарат.

Испытания прошли 16 мая в Тихом океане, сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу командования, в них принял участие десантно-транспортный корабль USS Portland. В ведомстве рассказали, что испытывалась так называемая система твердотельного лазерного оружия.

Его мощность военные не раскрыли, но CNN со ссылкой на отчет Международного института стратегических исследований за 2018 год пишет, что она может составлять около 150 киловатт. Установку разработала военно-промышленная компания Northrop Grumman.