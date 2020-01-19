СМИ объяснили источники доходов семьи Мишустина

Доходы семьи Мишустиных, указанные в декларациях последних лет, — результат вложений в депозиты денег от проданных активов, которые нынешний премьер-министр заработал до 2010 года, занимаясь бизнесом, пишет «Коммерсантъ»

Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Доходы семьи премьер-министра Михаила Мишустина, указанные в декларациях последних лет, — результат консервативного инвестирования средств от проданных активов, которые чиновник заработал до 2010 года, занимаясь бизнесом. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно данным деклараций, в период с 2013 по 2018 год доходы Мишустина суммарно составили 130,7 млн руб., а его жены Владлены Мишустиной — 583,7 млн.

Как отмечает газета, в 1998 году, когда Мишустин стал замглавы налоговой службы, он уже «явно был довольно обеспеченным человеком». Премьер является одним из создателей НП «Международный компьютерный клуб» (МКК, появилась в конце 1980-х) — структуры, организованной для создания в стране рынка вычислительной техники. Мишустин отвечал за связанные с оборудованием проекты, его группа в том числе сотрудничала с HP, Microsoft и Intel. Именно на заработок в МКК семья Мишустиных в 2000 году приобрела дом в коттеджном поселке на Николиной Горе.

В 2008 году Мишустин покинул госслужбу и возглавил UFG — одну из крупнейших инвесткомпаний России на тот момент. В качестве руководителя за 2009 год он получил почти 79 млн руб., точная сумма его заработка на этом месте неизвестна. Возвращаясь на госслужбу в 2010 году, Мишустин был обязан передать имеющиеся у него активы, в том числе долю в UFG. Он передал их жене, которая с этого момента начала получать дивиденды, а впоследствии продала активы. В частности, из-за продажи активов в 2013 и 2014 годах она заработала по декларации примерно 150 и 160 млн руб. соответственно. После этого Владлена Мишустина разместила полученные деньги на депозитах, получая по ним проценты, утверждает издание.