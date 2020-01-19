Демократы направили в сенат обоснование импичмента Трампу

Члены палаты представителей США от Демократической партии направили в сенат 111-страничный документ (.pdf), в котором содержится обоснование их требования вынести импичмент президенту Дональду Трампу. Об этом сообщается на сайте комитета по разведке.

В документе говорится, что американский лидер оказал давление на иностранное государство с тем, чтобы вмешаться в выборы в США ради личной политической выгоды. После этого, заявили демократы, он «попытался скрыть свой замысел, воспрепятствовав расследованию конгресса».

Демократы отмечают, что в случаях, когда президент «совершает настолько серьезные злоупотребления служебным положением», Конституция предоставляет следующее решение: импичмент и отстранение от должности. Сенат должен воспользоваться им, чтобы защитить выборы в США в 2020 году и «устранить угрозу, которую президент представляет для национальной безопасности Соединенных Штатов».

Материал дополняется