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США ответили на обвинения в «скрытой передаче» средств оппозиционерам
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США ответили на обвинения в «скрытой передаче» средств оппозиционерам
Политика, 12:12
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США ответили на обвинения в «скрытой передаче» средств оппозиционерам
Заявление МИД России о том, что посольства США передают оппозиции средства для дестабилизации обстановки, не соответствует действительности, сказали в США. Ранее после статьи BuzzFeed о дипломатах из России об этом объявила Москва
Посольство США. Москва (Фото: Александр Земляниченко / АР)

В посольстве США в России ответили на обвинение российского МИДа в «скрытой передаче средств разного рода оппозиционным группам, в том числе на цели дестабилизации внутриполитической обстановки» в других странах. По мнению Вашингтона, эта информация «непродуктивна». Об этом РБК заявила пресс-атташе американского посольства в России Мария Олсон.​

«Заявление МИД РФ абсолютно не соответствует действительности и непродуктивно», — отметила она, рекомендовав РБК также «обратиться к российскому правительству за разъяснением, почему делаются такие заявления».

В передаче «средств оппозиционным группам» российское внешнеполитическое ведомство ранее, 18 января, обвинило «американские посольства» в связи с публикацией издания BuzzFeed о транзакциях дипломатов из России. В тексте портала, в частности, говорилось о том, что власти США расследуют транзакции российского посольства в рамках дела о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

МИД обвинил Вашингтон в нарушении банковской тайны российских дипломатов
Политика

Согласно данным BuzzFeed, бывший российский посол в США Сергей Кисляк спустя десять дней после завершения голосования получил на свой счет $120 тыс. Помимо этого через пять дней после инаугурации нынешнего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа «кто-то», по информации издания, «пытался снять со счета посольства $150 тыс. наличными». Также российских дипломатов BuzzFeed обвинил в обналичивании «порядка 30 чеков на $370 тыс.», что, как утверждал портал, «сделало невозможным отследить направление денежных потоков». Информацию об этих транзакциях, как уточнял BuzzFeed, банкиры, сочтя их подозрительными, передали американским властям.

«Сотрудники указанного ресурса сами признались, что при попытке запросить комментарии от наших дипломатов [по этому поводу] они использовали контактную информацию из их банковских анкет. Однако получить подобные данные без санкции соответствующих государственных органов США просто невозможно», — заявили на это в МИД России, назвав произошедшее «посягательством официального Вашингтона на неприкосновенность счетов посольства России и его работников, обладающих дипломатическим иммунитетом».

Авторы: Дмитрий Окрест, Евгения Маляренко.
Теги: Посольство США , США Россия
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