«Единая Россия» назвала 6 сложных регионов на выборах в Госдуму

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев заявил, что в преддверии думской кампании в партии особое внимание к шести регионам. Среди них — Самарская, Свердловская и Вологодская области

Владимир Якушев (Фото: Владимир Андреев / РБК)

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев на брифинге для журналистов перечислил регионы, находящиеся «в зоне особого внимания партии» в связи с предстоящими в следующем году выборами в Госдуму. В их число входят Чувашия, Самарская, Томская, Свердловская, Орловская и Вологодская области.

Во всех этих регионах, помимо думской кампании, пройдут выборы региональных парламентов. «Но это пока предварительная оценка сложности кампаний. К выборам она может измениться», — пояснил представитель партии.

Два источника РБК, близких к администрации президента, в качестве наиболее сложных для властей регионов в преддверии выборов называли Самарскую и Вологодскую области. По их словам, в обоих случаях это связано с действиями губернаторов и отсутствием единства как в обществе, так и в элитах. Самарскую область с мая 2024 года возглавляет Вячеслав Федорищев, на губернаторских выборах в сентябре этого года он набрал 79,5% голосов. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов возглавил регион в сентябре 2023 года, а на выборах в сентябре 2024 года получил 62,3% голосов избирателей.

Комментируя регионы, которые в «Единой России» выделили как требующие наибольшего внимания партии, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отметил, что наибольший интерес вызывает Томская область. В случае Чувашии и Орловской области, по его словам, дело в том, что их главы не являются представителями партии власти. Олег Николаев был депутатом от «Справедливой России», а Андрей Клычков — КПРФ.

«Во главе Вологодской и Самарской [областей] стоят эксцентричные губернаторы, которые потенциально могут стать генераторами антирейтинга и для партии», — пояснил Виноградов. А вот в Томской области, по его оценке, таких явных факторов нет. Эксперт предполагает, что регион может считаться сложным для ЕР, потому что его столица Томск — студенческий город. «В целом там население более молодежное, и, возможно, ядерный электорат ЕР менее представлен», — рассуждает Виноградов.

Перед региональными выборами, прошедшими в сентябре, в «Единой России» к сложным регионам причисляли Томск, Коми, Хакасию и Костромскую область.

На брифинге Якушев также рассказал о подготовке предвыборной программы партии. Ее новая версия должна быть более компактной, сказал он (в нынешней версии «Народной программы» 157 страниц). «Все, что сегодня в указах президента, касающихся национальных целей, должно найти свое отражение в «Народной программе». Иначе никак», — заявил он.

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает, что единороссы, скорее всего, не будут торопиться с определением окончательной формы программы. «У «Единой России» много планов. Покажет время, будут ли они структурированы в одну большую программу, компактную, или несколько программ», — заключает Чеснаков, называя ее «важным калибровочным документом для политического класса».

Ранее руководитель управления администрации президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев заявлял, что основные факторы, которые будут определять повестку на выборах, — это продолжение или окончание спецоперации, а также наличие или отсутствие санкций к моменту начала кампании.

Председатель партии Дмитрий Медведев 12 декабря предупредил, что ее ждут сложные времена. Он отметил, что результаты сентябрьских региональных выборов — лучшие за последние время, но объяснил их факторами консолидации общества в условиях военного конфликта.