Медведев спрогнозировал «Единой России» более сложные времена

Сюжет
Выборы в Госдуму
«Мы не отвергаем прошлое и не замыкаемся в нем», - говорится в обращении единоросов, принятом на генсовете, на котором обсуждалась подготовка к выборам в Думу
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Евгений Мессман / ТАСС)

На заседании генсовета «Единой России» (ЕР) председатель партии Дмитрий Медведев призвал сопартийцев готовиться к сложным временам, передает корреспондент РБК. Он отметил, что результаты сентябрьских региональных выборов — лучшие за последние время, но объяснил их факторами консолидации общества в условиях военного конфликта и спрогнозировал, что в будущем партии будет тяжелее.

«Мы с вами все-таки занимаемся реальной политикой и понимаем, в каких условиях сейчас существует наша страна. Эти результаты — отражение консолидации нашей страны вокруг цели специальной военной операции, фигуры президента страны, партийных приоритетов, которые мы с вами определили. Я это говорю к тому, что в будущем нужно готовиться к более сложным временам, и все это должны осознавать», — заявил председатель партии.

На генсовете обсуждалась подготовка партии к выборам в Госдуму. Секретарь генсовета партии Владимир Якушев заявил, что до нее в 2026 году партийцы проведут отчет по «Народной программе» (программа партии, с которой она шла на думские выборы в прошлый раз), и также проведут форумы в столицах всех федеральных округов. Единороссы заявили, что документ должен формироваться по тому же принципу, что и в прошлый раз.

Название новой предвыборной программы не заявлялось, но по итогам заседание единороссы приняли обращение «к согражданам», в котором призвали поучаствовать их в создании «Народной программы». «Мы — партия российской цивилизации. Мы — за диалог, а не разделение. Мы — мост между обществом и государством, между традициями и будущим, — говорится в обращении, — Три исторических флага страны — имперский, советский и российский — символы великой судьбы. Мы не отвергаем прошлое и не замыкаемся в нем. Это — крепкий фундамент для процветающего будущего всей России».

Также Якушев заявил, что на праймериз ЕР в Госдуму участники боевых действий на Украине будут, как и на праймериз перед региональными выборами, получать автоматически прибавку в 25% от набранных ими голосов.

Как закончились региональные выборы

На сентябрьских выборах в законодательные собрания регионов «Единая Росси» получила 82% мандатов по спискам, пятью годами ранее этот показатель составлял 73,9%.

Все действующие главы регионов и врио губернаторов, участвовавшие в выборах, победили в первых турах. Самый высокий результат оказался у главы Татарстана Рустама Минниханова — 88,21%, который возглавляет республику с 2010 года. За исключением главы Чувашии Олега Николаева, все победители представляли «Единую Россию», Николаева партия поддержала.

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
