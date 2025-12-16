Дума приняла в первом чтении проект об отмене ежегодных деклараций

С чиновников снимут обязанность ежегодно подавать декларацию. Депутаты во время обсуждения напомнили, что информсистема, на которую планируется перейти, не выявила коррупции бывших судей

Фото: Андрей Любимов / РБК

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который снимает с госслужащих обязанность ежегодно подавать декларации о доходах, оставляя закрепленную законом обязанность подавать их только при определенных обстоятельствах, передает корреспондент РБК. За проголосовали 318 депутатов, против — 24, воздержались 55 парламентариев.

Когда подача справок о доходах только появилась, их задачей было «дисциплинировать чиновников в обеспечении контроля за их финансовым состоянием», заявил выступавший с докладом глава комитета по безопасности, автор законопроекта Василий Пискарев («Единая Россия»). Данная задача успешно выполнена, констатировал он. Современные возможности позволяют оперативно получать информацию о финансовом положении чиновника и оперативно реагировать, подчеркнул он. «Мы не отменяем декларации, не уводим чиновников в тень, а, наоборот, совершенствуем порядок подачи сведений о доходах, имуществе, расходах <...>», — заключил депутат.

Законопроект внесла 10 декабря группа депутатов во главе с Пискаревым, меньше чем через неделю его вынесли на первое чтение. Поправками предлагается освободить от ежегодной подачи деклараций судей, сенаторов, депутатов Госдумы, председателя и членов совета директоров Центробанка, глав регионов, депутатов региональных органов законодательной власти, атаманов Всероссийского казачьего общества и атаманов войсковых казачьих обществ. Кроме того, норму планируется распространить и на членов правительства, которые отчитываются о доходах и расходах президенту. В случае принятия закона им нужно будет подавать декларации о своих расходах, а также расходах супруги и несовершеннолетних детей, если была куплена недвижимость, транспорт, ценные бумаги, цифровые финансовые активы, цифровая валюта, и если сумма сделки превысила общий доход членов семьи за три последних года. Также нужно будет отчитаться об источниках средств. При этом обязанность подавать декларации остается при приеме на госслужбу и на муниципальную службу, при зачислении в федеральный кадровый резерв, а также при переводе госслужащего из одного органа власти в другой. Пискарев объяснял предлагаемые изменения цифровизацией антикоррупционного контроля, которая, по его словам, поможет сделать этот процесс непрерывным. Он отмечал, что сегодня данные о финансовом положении любого должностного лица может проанализировать государственная система «Посейдон». Она взаимодействует с базами данных ФНС, Росфинмониторинга, Росреестра, ГИБДД и других ведомств.

Депутат Евгений Марченко (вне фракций) заявил, что «безусловно, все госслужащие страны» поддерживают эти изменения, что является, по его словам, «значительной частью общества». В целом концепция подачи деклараций о доходах была «навязана» России при ее вступлении в международную организацию ГРЕКО (Группа организаций по борьбе с коррупцией, была создана Советом Европы в 1999 году), считает Марченко: «В 2023 году мы вышли из ГРЕКО и вот наконец пришло время нам закрыть полностью эту тему, связанную с подачей деклараций о доходах».

Его поддержал Пискарев, высказав мнение о том, что нужно избавиться от этих «лжестандартов» и переходить на более высокий уровень противодействия коррупции.

Депутат от «Справедливой России» Андрей Кузнецов спросил, кто проверит саму систему «Посейдон», через которую будут собираться данные, чтобы она не относилась к чиновникам избирательно. «Когда это делалось публично, страховкой от такого момента было внимание общественности», — пояснил он.

Содокладчик Дмитрий Вяткин («Единая Россия») на это сказал, что в государственной информационной системе (ГИС) только аккумулируются данные, а проверкой занимаются уполномоченные должностные лица. Пискарев в свою очередь пояснил, что ГИС не видит должности чиновников и сведения обрабатываются «бездушной машиной» беспристрастно. Он также напомнил, что запрета на публикацию деклараций не вводится и любой чиновник вправе сделать свою декларацию публичной.

Депутат от КПРФ Алексей Куринный вспомнил громкие коррупционные дела по изъятию активов бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова и бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и спросил, почему «Посейдон» не выявил коррупционные признаки в этих случаях. «Система работает, коллеги, весьма эффективно. Но нет предела совершенству», — ответил на это Пискарев и привел данные за последние два года об обращении в доход государства имущества коррупционеров и их родственников, суммы по которым растут.

Еще один коммунист Вячеслав Мархаев в свою очередь заявил, что на фоне последних коррупционных скандалов инициатива по отмене ежегодной подачи деклараций выглядит «странно и сомнительно».

Во время выступлений от фракций депутат-справедливоросс Михаил Делягин заявил, что его фракция не поддержит законопроект, так как он «в корне противоречит одному из базовых принципов нашего общества — подотчетности и открытости депутатов и чиновников народу». Демонстрация доходов и расходов депутата — проявление уважения к избирателю, уверен Делягин: «Когда мы отказываемся от этого — по любым, сколь угодно уважительным причинам, — мы демонстрируем к людям неуважение и провоцируем на себя ответную реакцию».

Фракция «Единой России» будет поддерживать законопроект, пообещал ее член, один из авторов законопроекта Эрнест Валеев. Больше от фракций никто не выступал.

Координатор проекта «Декларатор» Иван Лузин говорил, что в случае принятия поправок будет окончательно уничтожена система декларирования как инструмент общественного контроля. Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов ранее говорил РБК, что эффективность нового механизма будет зависеть от того, как он будет действовать. Например, неизвестно, как система будет реагировать на ситуацию, когда люди жили в браке, развелись, но при этом продолжают совместно вести хозяйство, или когда незаконно полученные средства выводятся через подставных лиц.