Эстония начала установку бункеров на границе с Россией

До конца 2025 года Эстония планирует разместить 28 бункеров. Всего планируется установить 600

Фото: Estonian Centre for Defence Investments

Эстония начала установку первых железобетонных бункеров на своем юго-восточном участке границы с Россией в рамках проекта «Балтийская линия обороны», сообщает Defense News.

Пресс-секретарь Эстонского центра инвестиций в оборону Крисмар Росин заявил, что на неделе должны были установить семь бункеров, а до конца 2025 года власти Эстонии хотят разместить 28 бункеров. Всего их планируется установить 600.

В интервью газете Росин не смог назвать точные сроки размещения всех сооружений. Он рассказал, что бункеры строят в муниципалитете Сетомаа и на юго-востоке Эстонии. Из всех бункеров 27 располагаются на государственной или муниципальной земле, а один — на частной территории.

Размещение началось на год позже из-за проблем с закупками. Как объяснил Росин, первоначальный тендер на все 600 бункеров превысил лимиты затрат из-за того, сложно было оценить трудности с размещением бункеров в связи с секретностью мест их установки.

«Поскольку эти компании не знали... есть ли там заболоченная или лесистая местность, каковы условия подъезда — они предлагали очень дорогие варианты», — отметил Росин.

Эту проблему решили, сократив тендер до пилотной программы из 28 бункеров и раскрыв участникам тендера примерные места размещения. Оставшиеся 572 бункера предполагается выставить на тендер до конца 2025 года.

Помимо проблем с закупками возникли трудности с координационными сложностями в связи с тем, что требуется одобрение, в частности, сил обороны Эстонии, полиции и погранохраны, а также муниципалитетов и частных землевладельцев.

Эстонский центр инвестиций в оборону 12 ноября сообщил, что бункеры «находятся в процессе развертывания, но еще не полностью готовы».

Площадь каждого бункера составляет 35 кв. м, они способны выдержать попадание 152-миллиметровых артиллерийских снарядов. Кроме бункеров власти доставили и хранят на предварительно подготовленных площадках колючую проволоку и противотанковые ежи. Как уточнил Росин, их установят в случае необходимости.

По словам Росина, в настоящее время завершено 500 м из 3,4 км противотанкового рва. Дальнейшее строительство отложили до получения погранохраны.

Проект «Балтийская линия обороны» был организован Эстонией, Латвией и Литвой. Как пишет газета, бюджет Эстонии на проект составляет €60 млн, из которых уже израсходовано около половины. Эстонский проект не включает системы ПВО и средства усиления огневой мощи, которые внедряют соседние страны.

О начале строительства в Эстонии оборонительной линии, состоящей из противотанковых рвов и бункеров, на юго-восточной границе страны с Россией стало известно в конце июня 2025 года.

В начале августа заместитель главы Минобороны Литвы Томас Годляускас заявил, что на границе Калининградской области с Литвой может появиться глубокоэшелонированная линия обороны, созданием которой озаботилась соседняя республика. На весь план отводится около десяти лет и €1,1 млрд.

По его словам, Литва переходит от развития отдельных инженерных сооружений на границах России и Белоруссии к созданию единой линии обороны. В рамках этой инициативы осенью на военно-оперативном уровне запланировали соединение разрабатываемой совместно с Латвией и Эстонией «Балтийской линии обороны» и реализуемого Польшей проекта «Восточный щит».

Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что у России нет никакого интереса — «ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать со странами НАТО.