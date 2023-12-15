Путин пообещал пресекать любые попытки вмешательства в выборы

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Власти России будут жестко пресекать любые попытки вмешательства в выборы извне, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.

«Любое вмешательство во внутренние дела России будет пресекаться и пресекаться жестко, в соответствии с законами России. Мы защитим свободу нашего народа, его суверенитет и право выбирать свое будущее», — сказал президент (цитата по ТАСС).

По словам Путина, единственным источником власти в России является ее народ.

Выборы президента России в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. Выдвижение кандидатов на пост главы государства уже началось. Для самовыдвиженцев этот этап продлится до 27 декабря, для кандидатов от партий — до 1 января.

Путин уже объявил о намерении баллотироваться на новый срок. В числе его доверенных лиц источники РБК называли режиссера Никиту Михалкова, певца Shaman (Ярослав Дронов), директора Мариинского и Большого театров Валерия Гергиева.

Московское отделение КПРФ рекомендовало выдвинуть на выборы президента кандидатуры председателя ЦК партии Геннадия Зюганова и депутата Госдумы Сергея Левченко. О намерении выдвинуть кандидата заявляли «Новые люди» и ЛДПР, в последней имя конкретного человека не называли. Как сообщили ТАСС в пресс-службе «Новых людей», партия рассматривает кандидатуры лидера фракции Алексея Нечаева, зампреда Госдумы Владислава Даванкова и заместителя руководителя фракции Сарданы Авксентьевой

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что партия намерена выдвинуть кандидатуру Путина.