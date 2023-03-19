Вучич заявил о достижении соглашения по нескольким пунктам с Косово

Приштина обязалась сформировать сообщества сербских муниципалитетов в Косово и Метохии, отметил Вучич. Он добавил, что процесс Сербии на пути в ЕС будет зависеть от реализации договоренностей по Косову

Сербия и Косово достигли соглашения по нескольким пунктам по плану Запада. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, передает «Вечерние новости». Приштина обязалась начать формировать сообщества сербских муниципалитетов в Косово и Метохии.

Вучич отметил, что «ничего не подписал» и это не был «день икс», однако он счел переговоры важными.

«Некоторые договоренности мы достигли, я удовлетворен этим. Разумеется, это еще не все. Важно сказать, что несколько этих пунктов, о которых мы договорились, станут частью рамок переговоров для обеих сторон», — заявил сербский лидер. Он пообещал рассказать о деталях переговоров 19 марта.

По его словам, от реализации договоренностей по Косову, достигнутых в Охриде, будет зависеть процесс Сербии на пути в Евросоюз. «Если мы хотим продолжать идти по европейскому пути, наш прогресс будет оценен», — сказал он (цитата по Danas).

Вучич провел 12-часовые переговоры с премьером непризнанного Косова Альбином Курти при посредичестве ЕС.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что стороны достигли договоренности по плану реализации предложения о нормализации. По его словам, первым шагом процесса нормализации отношений Приштины с Белградом должно стать предоставление сербскому населению в Косове права самоуправления.

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