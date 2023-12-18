Лидеры ХАМАС на секретной встрече в Турции обсудили продолжение войны

В Турции собралось высшее руководство ХАМАС, оно обсудило следующие действия группировки. Израиль ранее запланировал ликвидировать лидеров боевиков в любой стране мира, Турция пригрозила в ответ серьезным ответом

В Турции прошло секретное совещание высшего руководства палестинской группировки ХАМАС, целью встречи было согласование позиций относительно продолжения войны с Израилем — как в секторе Газа, так и с территории Ливана, а также по очередному обмену пленными. Об этом сообщает израильский телеканал Kan со ссылкой на источники. Арабские СМИ о встрече не сообщают.

Встречу возглавили замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури, прилетевший из Бейрута, и бывший глава ХАМАС Халед Машаль, который живет в Дохе, Катар. На мероприятии присутствовали еще несколько других высокопоставленных членов группировки.

Руководство ХАМАС намеренно решило провести встречу не в формате видеоконференции или созвона по защищенной линии, Турцию для личной встречи выбрали исходя из предположения, что она достаточно безопасна для лидеров группировки и разведка Израиля (Моссад) не сможет им помешать.

Моссад получил приказ ликвидировать лидеров группировки везде, где бы они не находились сообщил в конце ноября израильский премьер Биньямин Нетаньяху. «Они живут взаймы по всему миру; они все мертвецы», — добавил министр обороны Йова Галлант.

Израиль займется уничтожением руководства группировки «в Ливане, Турции, Катаре, в любых местах», даже если на это уйдут годы, говорил глава израильской контрразведки (ШАБАК) Ронен Бар. «Мы полны решимости сделать это, это наш Мюнхен», — добавил он, имея в виду многолетнюю израильскую операцию по убийству террористов, ответственных за теракт на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году, в результате которого погибли 11 израильтян.

Турецкая разведка в начале декабря предупредила Израиль о «серьезных последствиях» попыток убить руководство ХАМАС, проживающих в Турции и других странах. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган за последние два месяца не раз выступал с жесткой критикой Израиля и его премьера Биньямина Нетаньяху. По сведениям Maan, он после начала войны встречался с лидерами группировки.