В Японии заявили, что запущенная КНДР ракета полностью «покрывает» США

Запущенная КНДР утром 18 декабря межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) находилась в полете 73 минуты и за это время преодолела расстояние в 1 тыс. км при максимальной высоте полета 6 тыс. км, заявил вице-министр обороны Японии Синго Миякэ.

При запуске по нормальной траектории ракета может пролететь более 15 тыс. км, «покрывая» таким образом всю территорию Соединенных Штатов, добавил Миякэ.

Запуск ракеты осудили в Японии и США. Японский премьер-министр Фумио Кисида созвал экстренный совет национальной безопасности. По предварительным данным, район падения ракеты находится за пределами исключительной экономической зоны Японии — в 250 км к западу от острова Окусири, расположенного примерно в 20 км от побережья острова Хоккайдо.

Сутками ранее КНДР запустила в сторону Японии баллистическую ракету малой дальности из Пхеньяна или его окрестностей. Она пролетела 570 км, прежде чем упасть в акватории Японского моря.

В конце ноября Южная Корея частично приостановила действие соглашения о снижении напряженности в военной сфере с Северной Кореей от 19 сентября 2018 года. Поводом для этого стал успешный запуск Пхеньяном разведывательного спутника «Маллиген-1».

Затем соглашение расторгла Северная Корея, она обвинила соседнее государство в «преднамеренных и провокационных маневрах», которые довели ситуацию до «неконтролируемой».