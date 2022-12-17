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ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО «Град» по Донецку

Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО «Град» по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК в телеграм-канале.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины] по направлению: 08.00 (совпадает с мск) — населенный пункт Тоненькое — город Донецк (Ворошиловский и Киевский районы): выпущено десять ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Позднее представительство ДНР сообщило, что по Кировскому и Ленинскому районам города было выпущено еще пять снарядов калибром 155 мм.

ТАСС также передало, что в центре Донецка прогремело не менее десяти взрывов.

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Виктория Громова Виктория Громова
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