В ЛНР приняли закон о границе самопровозглашенной республики

Местные депутаты утвердили документ, согласно которому граница республики будет совпадать с границей Луганской области

Фото: Александр Река / ТАСС

Границы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) будут совпадать с границами Луганской области Украины на момент начала конфликта в 2014 году. Соответствующий законопроект принял в среду, 18 декабря, Народный Совет ЛНР, сообщает «Луганский информационный центр».

Инициатором документа выступил глава ЛНР Леонид Пасечник. Документ поддержали все находившиеся в зале депутаты (38 из 50). «Граница будет по бывшую Луганскую область» — объявил результаты голосования председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко.

Законопроект отправляется на подпись главе ЛНР.

Луганская народная республика была провозглашена в пределах территории Луганской области Украины 27 апреля 2014 года после начала конфликта в регионе. Примерно в это же время, но чуть раньше была провозглашена Донецкая народная республика (ДНР). Киев не признает ни ДНР, ни ЛНР и считает территории, на которые претендуют самопровозглашенные республики, неотъемлемой частью Украины.