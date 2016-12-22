В Киеве утвердили новый вариант морской доктрины Украины

Украинский кабинет министров утвердил документ, определяющий морскую политику страны до 2035 года. Морскую доктрину обновили в связи с радикальными изменениями геополитической, военно-политической и экономической обстановки в мире

Фото: ВМС ЗС України / Facebook

Правительство Украины приняло новый вариант морской доктрины Украины, действие документа распространяется на период до 2035 года, сообщает «Интерфакс-Украина».

План мероприятий по реализации новой морской доктрины министерства и ведомства должны представить на рассмотрение кабинета министров в трехмесячный срок.

Прежняя морская доктрина Украины была принята в 2009 году. Ее обновление потребовалось из-за радикальных изменений геополитической, военно-политической и экономической обстановки в мире, а также необходимости обновления направлений развития Украины как морского государства, сообщает агентство со ссылкой на пояснительную записку к документу.

Как рассказал в своем Facebook министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, «новая доктрина должна усилить позиции Украины в Азовском и Черном морях, Керченском проливе с учетом действий Российской Федерации как страны-агрессора».

«Украина не ослабит своих позиций на море, не прекратят свою работу украинские порты. Обновленная морская доктрина Украины — это комплексный стратегический документ, определяющий приоритеты последовательной морской политики Украины на долгосрочную перспективу», — написал министр.

Ранее 17 декабря Генассамблея ООН поддержала предложенную Украиной резолюцию о милитаризации Крыма, Азовского моря и прилегающей к району части Черного моря. В документе также был призыв к России освободить задержанные 25 ноября украинские военные корабли. Применение силы Москвой Генассамблея посчитала «неоправданным».



Отдельным пунктом в резолюции страны ООН осудили строительство и открытие моста между Россией и Крымом, который в документе называется «временно оккупированным». За резолюцию проголосовали 66 государств, 19 высказались против, а 72 воздержались.

​В Кремле заявили, что «глубоко сожалеют» о принятии этого документа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вхождение Крыма в состав России прошло «в строгом соответствии с действующим на тот момент на Украине законодательством». «Мы, безусловно, продолжим последовательно разъяснять нашу позицию», — добавил Песков.