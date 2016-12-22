Правительство Украины предложило ввести новые санкции против россиян

Санкции могут быть введены против граждан и компаний, связанных с археологическими раскопками в Крыму и морскими перевозками на полуостров. Ограничительные меры могут быть приняты и в связи с работой предприятия «Крымский титан»

Рабочие на территории завода «Крымский титан» (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Украинское правительство направило в Совет национальной безопасности и обороны Украины предложение о расширении санкционного списка в отношении России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам временно оккупированных территорий.

В сообщении говорится, что санкции могут быть наложены на лиц, участвующих в «проведении незаконных археологических поисковых работ на объектах культурного наследия» и «мероприятиях, направленных на легитимацию незаконной оккупации Крыма и Севастополя». Под ограничения по этим обвинениям могут попасть до 23 человек, их личности не уточняются.

Также санкции правительство Украины предлагает наложить на компании, обеспечивающие работу ООО «Титановые инвестиции» в крымском городе Армянске. В сообщении министерства подчеркивается, что речь идет как о российских компаниях, так и о юридических лицах из стран Европы.

Ограничительные меры могут быть введены и против компаний, участвующих в поставках материалов и оборудования и оказании услуг для заводов оборонно-промышленного комплекса в Крыму. Санкции по этим обвинениям в правительстве предложили наложить на 14 юридических лиц.

Еще одна категория физических и юридических лиц, рискующих попасть под санкции, — компании и граждане, связанные с организацией перевозок через порты Темрюк, «Кавказ» и Керченскую паромную переправу.

«Введение санкций ко всем причастным юридическим и физическим лицам сделает невозможными их экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами ЕС и США, что в последующем будет способствовать возвращению оккупированных территорий в правовое поле Украины», — заявили в министерстве.

Ранее 18 декабря правительство Украины продлило на год эмбарго на ряд товаров из России и ввозную пошлину в отношении некоторых из них. Эти ограничительные меры Киев ввел в начале 2016 года.