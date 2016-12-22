Врио главы Сахалина ответил на идею слияния региона с Приморьем

У Сахалинской области достаточно ресурсов для самостоятельного развития и усиления присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вопрос слияния региона с Приморским краем «на повестке не стоит», заявил врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, передает телекомпания АСТВ.
«Вопрос объединения регионов в повестке не стоит. Из общения с сахалинцами и курильчанами я понимаю, что у них нет желания с кем-либо объединяться. И я жителей в этом вопросе полностью поддерживаю», — заявил Лимаренко.
По словам врио главы региона, его лично и жителей области заботят «реальные проблемы на островах». «Я предлагаю сконцентрироваться на них, а не на обсуждении слухов и домыслов», — добавил он.
Тему объединения двух регионов ранее прокомментировал в интервью телеканалу «Россия 24» избранный губернатор Приморья Олег Кожемяко. Отвечая на вопрос корреспондента о слухах об объединении Сахалинской области с Приморским краем, Кожемяко заявил, что такой вопрос должен решаться путем референдума.
«Я, как говорится, проходил эти процедуры, когда объединяли Корякию и Камчатский край, поэтому процессы мне знакомы. И могу сказать, что прежде всего это волеизъявление людей. Это самое главное, скажем, требование и правило. Все остальное — и референдумная группа, и обращение к руководителю страны, и его поддержка — это уже другие моменты», — сказал Кожемяко, отметив, что первоочередной своей задачей видит решение проблем, которые стоят перед Приморьем.
Отвечая на уточняющий вопрос корреспондента, видит ли Кожемяко смысл в таком объединении, если на это будут воля людей и поддержка президента, губернатор Приморья завил, что «все нужно смотреть» и «все нужно считать», в том числе с точки зрения транспортной доступности, так как территории, о которых идет речь, значительны по размеру и «непростые».
«Как бы это отразилось на Сахалине, какие плюсы будут одному и другому региону? Прежде чем принимать такие решение, делаются экономические и социальные подсчеты, и после этого обнародуются выкладки, которые будут, безусловно, обсуждаться широкими слоями населения», — подчеркнул Кожемяко.
Объединение регионов
Объединение Камчатской области и Корякского автономного округа в Камчатский край, о котором говорил Кожемяко, произошло в результате референдумов жителей этих регионов в 2005 году. По их итогам был принят закон о создании нового субъекта Российской Федерации, он вступил в силу 1 июля 2007 года.
Первым случаем объединения российских регионов в истории современной России стало создание Пермского края. В результате референдума 2003 года за объединение проголосовали жители Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. Датой образования нового субъекта стало 1 декабря 2005 года.
В апреле 2005-го прошел референдум об объединении Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского автономных округов с Красноярским краем. Новый регион — Красноярский край — существует с января 2007 года.
Кроме того, в апреле 2006 года прошли референдумы об объединении Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Новый регион сохранил название Иркутская область (в обновленном виде существует с января 2008 года). А в мае 2007 года прошли референдумы об объединении Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа в Забайкальский край (создан в марте 2008 года).