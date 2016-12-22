Врио главы Сахалина ответил на идею слияния региона с Приморьем

Сахалинцы и жители Курил не поддержат идею объединения области с Приморским краем, считает врио главы Сахалина Валерий Лимаренко. Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что подобные вопросы должны решаться на референдуме

Валерий Лимаренко (Фото: Сергей Красноухов / ТАСС)

У Сахалинской области достаточно ресурсов для самостоятельного развития и усиления присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вопрос слияния региона с Приморским краем «на повестке не стоит», заявил врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, передает телекомпания АСТВ.

«Вопрос объединения регионов в повестке не стоит. Из общения с сахалинцами и курильчанами я понимаю, что у них нет желания с кем-либо объединяться. И я жителей в этом вопросе полностью поддерживаю», — заявил Лимаренко.

По словам врио главы региона, его лично и жителей области заботят «реальные проблемы на островах». «Я предлагаю сконцентрироваться на них, а не на обсуждении слухов и домыслов», — добавил он.​​



Тему объединения двух регионов ранее прокомментировал в интервью телеканалу «Россия 24» избранный губернатор Приморья Олег Кожемяко. Отвечая на вопрос корреспондента о слухах об объединении Сахалинской области с Приморским краем, Кожемяко ​заявил, что такой вопрос должен решаться путем референдума.

«Я, как говорится, проходил эти процедуры, когда объединяли Корякию и Камчатский край, поэтому процессы мне знакомы. И могу сказать, что прежде всего это волеизъявление людей. Это самое главное, скажем, требование и правило. Все остальное — и референдумная группа, и обращение к руководителю страны, и его поддержка — это уже другие моменты», — сказал Кожемяко, отметив, что первоочередной своей задачей видит решение проблем, которые стоят перед Приморьем.

Отвечая на уточняющий вопрос корреспондента, видит ли Кожемяко смысл в таком объединении, если на это будут воля людей и поддержка президента, губернатор Приморья завил, что «все нужно смотреть» и «все нужно считать», в том числе с точки зрения транспортной доступности, так как территории, о которых идет речь, значительны по размеру и «непростые».

«Как бы это отразилось на Сахалине, какие плюсы будут одному и другому региону? Прежде чем принимать такие решение, делаются экономические и социальные подсчеты, и после этого обнародуются выкладки, которые будут, безусловно, обсуждаться широкими слоями населения», — подчеркнул Кожемяко.