Верховный суд назвал три основания для неуплаты административного штрафа

Фото: Андрей Любимов / РБК

Во вторник, 18 ноября, прошло заседание пленума Верховного суда под председательством Игоря Краснова. Первым пунктом пленум рассмотрел вопросы, которые возникают у судов при рассмотрении дел об административных правонарушениях из-за неуплаты административного штрафа в срок.

На заседании обсудили проект постановления, разработанный при участии правоохранительных органов и юридических ВУЗов страны.

Проект разъясняет, когда постановление об административном штрафе считается вступившим в силу, что важно для квалификации правонарушения. Суду предлагается учитывать объективные препятствия для своевременной уплаты штрафа, поскольку они могут исключать вину.

К объективным препятствиям в разъяснении отнесены:

длительное нахождение лица на стационарном лечении в состоянии, не позволяющем исполнить соответствующую обязанность;

нахождение лица на территории, где объявлен режим чрезвычайной ситуации;

невозможность совершения платежа в связи с неверным указанием в постановлении, решении арбитражного суда о назначении административного наказания реквизитов либо нечитаемыми реквизитами при условии, что лицом приняты необходимые меры для их уточнения.

Одновременно в проекте постановления подчеркивается обязанность оштрафованного лица предпринять все возможные меры для оплаты штрафа.

По результатам обсуждения была создана редакционная комиссия для проработки поступивших замечаний и предложений.

Материал дополняется