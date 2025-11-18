Верховный суд назвал три основания для неуплаты административного штрафа
Во вторник, 18 ноября, прошло заседание пленума Верховного суда под председательством Игоря Краснова. Первым пунктом пленум рассмотрел вопросы, которые возникают у судов при рассмотрении дел об административных правонарушениях из-за неуплаты административного штрафа в срок.
На заседании обсудили проект постановления, разработанный при участии правоохранительных органов и юридических ВУЗов страны.
Проект разъясняет, когда постановление об административном штрафе считается вступившим в силу, что важно для квалификации правонарушения. Суду предлагается учитывать объективные препятствия для своевременной уплаты штрафа, поскольку они могут исключать вину.
К объективным препятствиям в разъяснении отнесены:
- длительное нахождение лица на стационарном лечении в состоянии, не позволяющем исполнить соответствующую обязанность;
- нахождение лица на территории, где объявлен режим чрезвычайной ситуации;
- невозможность совершения платежа в связи с неверным указанием в постановлении, решении арбитражного суда о назначении административного наказания реквизитов либо нечитаемыми реквизитами при условии, что лицом приняты необходимые меры для их уточнения.
Одновременно в проекте постановления подчеркивается обязанность оштрафованного лица предпринять все возможные меры для оплаты штрафа.
По результатам обсуждения была создана редакционная комиссия для проработки поступивших замечаний и предложений.
Материал дополняется
