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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль объяснил пропуск топлива в Газу желанием предотвратить эпидемию

В Израиле объяснили пропуск топлива в Газу желанием предотвратить эпидемию
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Военный кабинет Израиля столкнулся с критикой из-за решения пропустить в сектор газа топливо. Оно необходимо, чтобы предотвратить коллапс канализационной системы и распространение болезней, заявили в Совете нацбезопасности

Израиль согласился на «специальную просьбу США» и разрешил ограниченные поставки топлива в сектор Газа, необходимые для работы коммунальных служб. Об этом сообщил председатель Совета национальной безопасности Цахи Ханегби, передает Times of Israel.

Крайне правые политики, в том числе министр финансов Бецалель Смотрич, раскритиковали решение военного кабинета Израиля о допуске бензовозов в сектор. Ханегби отметил, что топливо нужно для того, чтобы спасти от разрушения канализационную систему анклава. Ее коллапс может привести к массовому распространению болезней в секторе, что, что представляет угрозу как на гражданское население, так тысячи действующих там израильских солдат.

«Если бы разразилась эпидемия, нам пришлось бы остановить войну», — добавил Ханегби. По словам председателя СНБ, решение о поставках топлива «дает Израилю больше возможностей на международной арене» и помогает убедить жителей сектора Газа эвакуироваться в безопасные районы, передает Detaly.co.il.

Посол Израиля заявил, что ХАМАС разорвал переговоры о заложниках
Политика
Фото:Abid Katib / Getty Images

Согласно договоренностям, которых достигли США и Израиль, в сектор Газа будут пропускать по 140 тыс. литров топлива каждые 48 часов. Первые цистерны въехали в анклав в пятницу черех КПП "Рафах" на границе с Египтом.

В конце октября the Wall Street Journal передавала, что боевики ХАМАС потребовали разрешить поставку топлива в сектор Газа для освобождения 50 заложников, но Израиль отказался из опасений, что его будут использовать для военных целей. По данным израильских властей, в заложниках у ХАМАС находятся более 200 человек; Израиль называет своими основными целями освобождение захваченных людей и уничтожение палестинской группировки.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Израиль топливо сектор Газа США
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