Россия изучит решение суда в Гааге по делу MH17

Обломки рейса MH17 Malaysia Airlines (Фото: Rob Stothard / Getty Images)

Россия изучит решение голландского суда по делу о катастрофе рейса MH17 в 2014 году, заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати российского МИДа Иван Нечаев.

«Будем изучать это решение, потому что во всех этих вопросах каждый нюанс имеет значение. После изучения этого юридического документа мы будем, наверное, готовы как-то это прокомментировать», — сказал дипломат.

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Суд в Гааге решил, что рейс MH17 был сбит из зенитной ракетной установки «Бук» с поля под Первомайским в Донбассе. Ракетную установку привезли из России, а после того как пассажирский самолет был сбит, увезли обратно. При этом суд решил, что Boeing сбили по ошибке, перепутав с военным самолетом.

Виновными в крушении самолета признали двух россиян и одного украинца — бывшего главу минобороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), украинского ополченца Леонида Харченко и экс-главу разведки ДНР Сергея Дубинского. Четвертый подсудимый — бывший заместитель командира военной разведки ДНР Олег Пулатов — был оправдан. Суд заочно приговорил Гиркина, Харченко и Дубинского к пожизненным срокам, они также должны выплатить родным погибших €16 млн в качестве компенсации.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines разбился в июле 2014 года. На борту находились 298 человек, в основном граждане Нидерландов, Бельгии, Австралии, Украины и Малайзии, все они погибли.

Россия неоднократно отрицала причастность к гибели рейса MH17, указывала на предвзятость и нежелание следователей принимать во внимание аргументы Москвы. Президент России Владимир Путин в 2018 году говорил, что нет оснований доверять результатам расследования: «Мы не принимаем в нем участия, а аргументы, которые мы предлагаем, чтобы они были учтены в ходе расследования, не принимаются той комиссией, которая это расследование ведет».