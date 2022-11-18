Пентагон не смог отчитаться перед аудиторами о 61% активов

Пентагон провалил пятый аудит и не смог отчитаться о 61% своих активов

Пентагон в пятый раз с 2017 года провалил аудит. Представитель ведомства назвал предоставление помощи Киеву «поучительным моментом», отметив, что важно подсчитывать имеющиеся запасы и знать, когда поступят новые

Фото: Liu Jie / Xinhua / Global Look Press

Министерство обороны США провалило свой пятый в истории аудит, не сумев отчитаться о 61% своих активов, сообщает The Hill со ссылкой на представителя Пентагона Майка МакКорда.

Проверку провели 1,6 тыс. аудиторов. Они нашли недостатки в сфере учета активов министерства, которые включают 19,7 тыс. самолетов, более 290 кораблей, технику и вооружения, а также здания, дороги и заборы на более 4,8 тыс. объектах по всему миру.

Как пишет Hill, результат не стал неожиданностью. «Я бы не сказал, что мы провалились. Процесс важен для нас, он помогает становиться лучше», — сказал МакКорд.

По его словам, продолжающиеся боевые действия на Украине и военная помощь, которую в связи с этим США оказывают Киеву, стали для сотрудников Минобороны «очень поучительным моментом в ходе проверки». «Для меня это отличный пример того, почему важно делать все правильно — подсчитывать запасы, знать, где они находятся и когда [поступят]», — сказал МакКорд.

В соответствии с законодательством, все государственные учреждения в США должны проходить аудит с начала 1990-х годов, пишет издание. В декабре 2017-го состоялась первая проверка Пентагона, но попытка провалилась, как и последующие четыре. На устранение проблем с бухгалтерским учетом могут понадобиться годы, полагают представители ведомства.

17 ноября представитель республиканцев в Палате представителей Майкл Маккол заявил о намерении партии усилить контроль за помощью, направляемой Вашингтоном Киеву. Парламентарии внесли в конгресс законопроект об аудите средств, выделяемых США на поддержку Украины. Соавтор документа Марджори Тейлор Грин заявила, что американский народ должен знать, уда идут его налоги. Маккол при этом пообещал, что Республиканская партия не будет прекращать предоставление Украине помощи после получения контроля над Палатой представителей.