Трамп и Нетаньяху обсудили соглашение о взаимной обороне

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопрос заключения договора о взаимной обороне между странами. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.

«Сегодня я провел телефонный разговор с премьер-министром Нетаньяху, чтобы обсудить возможность продвижения договора о взаимной обороне между США и Израилем, который закрепил бы этот огромный союз между нашими странами», — написал Трамп.

«Я с нетерпением жду продолжения этого обсуждения после выборов в Израиле, когда мы встретимся в ООН в конце этого месяца!» — добавил американский президент.

Первые в истории Израиля досрочные выборы в парламент состоятся 17 сентября. Они были назначены после голосования в апреле, по итогам которого Нетаньяху не смог сформировать правительство. В этот же день в Нью-Йорке начинается общеполитическая дискуссия в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.