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Трамп пообещал не мешать новому генпрокурору свернуть «рашагейт»
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Трамп пообещал не мешать новому генпрокурору свернуть «рашагейт»
Политика, 18 ноя, 23:59
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Трамп пообещал не мешать новому генпрокурору свернуть «рашагейт»
Дональд Трамп рассказал, что не станет мешать новому генпрокурору свернуть расследование возможного вмешательства России в выборы США. Ранее Трамп называл расследование «охотой на ведьм»
Фото: Leah Mills / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет останавливать исполняющего обязанности генпроркурора Мэттью Уитакера, если тот решит свернуть расследование возможного вмешательства России в выборы президента США в 2016 году, ранее в сговоре с Россией подозревали нескольких членов предвыборной команды Трампа.

«Решение за ним», — сказал Трамп в интервью Fox News. «Я думаю, что он политически проницательный. Он очень умный», — добавил американский лидер. На уточняющий вопрос о том, не будет ли он отменять решение Уитакера ограничить расследование, Трамп ответил: «Я не буду вмешиваться».

7 ноября президент США уволил генпрокурора Джеффа Сешнса, который в начале своей работы в этой должности взял самоотвод от участия в расследовании любых дел, связанных с российским вмешательством. Ио генпроркурора Трамп назначил Мэттью Уитакера, критиковавшего расследование Мюллера. Сам Трамп называл расследование «охотой на ведьм».

Президент США добавил, что вероятно откажется от личного интервью с командой Мюллера и ограничится письменным ответом на вопросы. «Мы дали очень полные ответы на много вопрос, которые мне даже не следовало задавать, и я думаю, что это решит проблему», — сказал он. Администрация Белого дома передаст ответы на вопросы команде Мюллера в течение недели.

Ранее демократы и генпрокуроры 18 американских штатов призывали Уитакера взят самоотвод от участия в расследовании российского дела. Как отмечает Reuters, до вступления в должность Уитакер критиковал подход Мюллера и допускал возможность его ограничивания путем сокращения финансирования.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Дональд Трамп , российское вмешательство
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