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Си Цзиньпин призвал отказаться от протекционизма
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Си Цзиньпин призвал отказаться от протекционизма
Политика, 10:24
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Си Цзиньпин призвал отказаться от протекционизма

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что протекционизм в современном мире «недальновиден и обречен на провал», призвав отказаться от него. Об этом он сообщил в кулуарах саммита АТЭС, передает Би-би-си.

«Попытки возвести барьеры и сократить тесные экономические связи противоречат законам экономики и тенденциям истории. История показала, что конфронтация, будь то в форме холодной войны, горячей войны или торговой войны, не приведет к победе», — сказал китайский лидер.

Ранее вице-президент США Майк Пенс подчеркивал, что американские власти могут удвоить тарифы, направленные на китайский импорт, если в Пекине не изменят свою торговую политику. «США не изменят курс, пока Китай не сменит свой», — отмечал Пенс.

С начала 2018 года Вашингтон несколько раз вводил торговые пошлины против Китая на сумму более $250 млрд, в Пекине отвечали аналогичными ограничениями. Во время последнего раунда президент США Дональд Трамп пообещал ввести тарифы на весь китайский импорт на сумму $505 млрд. Однако в ноябре стало известно, что американский лидер готов подписать торговое соглашение с Си Цзиньпином на саммите G20, об этом сообщал Bloomberg.

Теги: Си Цзиньпин , Китай , ввозные пошлины
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