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В УПЦ рассказали о попытке штурма резиденции митрополита под Днепром
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В УПЦ рассказали о попытке штурма резиденции митрополита под Днепром
Раскол церкви, 00:50
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В УПЦ рассказали о попытке штурма резиденции митрополита под Днепром
Сторонники автокефалии пытались выломать двери и штурмовать резиденцию митрополита в Днепропетровской области. На ворота у здания они затем повесили плакаты с призывами к митрополиту Криворожскому и Никопольскому «забыть Москву»
Фото: скрин из видео 1kr.ua

Сторонники предоставления украинской церкви автокефалии попыталась штурмовать резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема (Ивана Кицай) в Днепропетровской области. Об этом говорится в сообщении на сайте информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). В своем заявлении его представители сослались на данные местного портала «Первый Криворожский». Именно он опубликовал видеозапись с места случившегося.

На кадрах заметно, как у здания резиденции собралась группа людей. В руках многие из участников акции держат плакаты с лозунгами «Кривому Рогу — украинская церковь», «Ефрем, забудь Москву», «Мы за томос (грамоту о независимости украинской церкви. — РБК), Ефрем, ты с нами?» и другие. Некоторые из протестующих пытаются открыть ворота, другие — залезть на забор.

«Они пытались выломать двери здания и выкрикивали оскорбления в адрес правящего архиерея Криворожской епархии за то, что он не поддерживает идею «предоставления томоса» Украине», — рассказали в информационно-просветительском отделе УПЦ МП. За всеми событиями, как отметили представители церкви, наблюдали полицейские, однако «провокаторам они не помешали повреждать помещения епархии».

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Закончилась акция сторонников автокефалии, по данным УПЦ МП, тем, что митингующие развесили на воротах и ​​заборе резиденции митрополита Ефрема плакаты, которые они принесли с собой, и, пообщавшись с представителем полиции, разошлись.

В октябре синод Константинопольского патриархата подтвердил свое намерение предоставить автокефалию украинской церкви и установил каноническое общение с двумя украинскими церквями — Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ).

До этого только одна из православных церквей, действующих на Украине, была признана канонической. Это была Украинская православная церковь Московского патриархата​. Она входит в состав РПЦ, но с 1990 года является самоуправляемой.

Духовенство всех епархий Днепропетровской области, реагируя на действия Константинополя, на общем собрании единогласно отказалось переходить в единую украинскую поместную церковь. В РПЦ решения Константинопольского патриархата затем назвали «легитимизацией раскола». Спустя несколько дней Русская православная церковь разорвала отношения с Константинополем.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: митрополит , Днепропетровская область
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