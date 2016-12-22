В УПЦ рассказали о попытке штурма резиденции митрополита под Днепром

Сторонники автокефалии пытались выломать двери и штурмовать резиденцию митрополита в Днепропетровской области. На ворота у здания они затем повесили плакаты с призывами к митрополиту Криворожскому и Никопольскому «забыть Москву»

Фото: скрин из видео 1kr.ua

Сторонники предоставления украинской церкви автокефалии попыталась штурмовать резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема (Ивана Кицай) в Днепропетровской области. Об этом говорится в сообщении на сайте информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). В своем заявлении его представители сослались на данные местного портала «Первый Криворожский». Именно он опубликовал видеозапись с места случившегося.

На кадрах заметно, как у здания резиденции собралась группа людей. В руках многие из участников акции держат плакаты с лозунгами «Кривому Рогу — украинская церковь», «Ефрем, забудь Москву», «Мы за томос (грамоту о независимости украинской церкви. — РБК), Ефрем, ты с нами?» и другие. Некоторые из протестующих пытаются открыть ворота, другие — залезть на забор.

«Они пытались выломать двери здания и выкрикивали оскорбления в адрес правящего архиерея Криворожской епархии за то, что он не поддерживает идею «предоставления томоса» Украине», — рассказали в информационно-просветительском отделе УПЦ МП. За всеми событиями, как отметили представители церкви, наблюдали полицейские, однако «провокаторам они не помешали повреждать помещения епархии».

Закончилась акция сторонников автокефалии, по данным УПЦ МП, тем, что митингующие развесили на воротах и ​​заборе резиденции митрополита Ефрема плакаты, которые они принесли с собой, и, пообщавшись с представителем полиции, разошлись.

В октябре синод Константинопольского патриархата подтвердил свое намерение предоставить автокефалию украинской церкви и установил каноническое общение с двумя украинскими церквями — Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ).

До этого только одна из православных церквей, действующих на Украине, была признана канонической. Это была Украинская православная церковь Московского патриархата​. Она входит в состав РПЦ, но с 1990 года является самоуправляемой.

Духовенство всех епархий Днепропетровской области, реагируя на действия Константинополя, на общем собрании единогласно отказалось переходить в единую украинскую поместную церковь. В РПЦ решения Константинопольского патриархата затем назвали «легитимизацией раскола». Спустя несколько дней Русская православная церковь разорвала отношения с Константинополем.