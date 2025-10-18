 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

ХАМАС не стал обещать разоружение из-за «контроля над безопасностью» Газы

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
В политбюро ХАМАС задались вопросом, кому будет передано оружие. Движение готово к пятилетнему прекращению огня, а дальнейшее зависит от «перспектив и надежд» палестинцев. Натаньяху грозил группировке «адом» за отказ разоружиться
Фото: Reuters
Фото: Reuters

ХАМАС не может взять на себя обязательство сложить оружие, поскольку намерен «сохранить контроль над безопасностью» сектора Газа на время переходного периода, заявил Reuters член политбюро движения Мохаммед Наззал.

Группировка готова к прекращению огня на срок до пяти лет для восстановления разрушенных территорий, но дальнейшие гарантии зависят от того, предоставят ли палестинцам «перспективы и надежду» на обретение государственности, сказал он.

Наззал заявил, что не может ответить ни «да», ни «нет» на вопрос о том, разоружится ли ХАМАС: «Честно говоря, все зависит от характера проекта. Что означает проект разоружения, о котором вы говорите? Кому будет передано оружие?»

В Израиле подготовят «план разгрома ХАМАС», если война вспыхнет вновь
Политика
Фото:Исраэль Кац (Chip Somodevilla / Getty Images)

Это положение есть в плане президента США Дональда Трампа о прекращении войны в Газе, который лег в основу перемирия, вступившего в силу 10 октября. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал разоружение ХАМАС и демилиртаризацию в секторе ключевым этапом на пути к миру, пригрозив, что иначе «начнется ад». Глава Минобороны Исраэль Кац поручил ЦАХАЛ «разработать план полного разгрома ХАМАС», если группировка откажется выполнять план Трампа.

По словам Наззала, вопросы, которые будут обсуждаться на следующем этапе переговоров, включая вооружения, касаются не только ХАМАС, но и других палестинских группировок, и потребуют выработки единогласной позиции.

В Белом доме в ответ на просьбу Reuters прокомментировать заявление главы политбюро движения напомнили о словах Трампа 16 октября. Тогда он выразил надежду, что ХАМАС выполнит взятые на себя обязательства. Если группировка откажется, израильские военные могут возобновить бои, заявил также республиканец.

«Если они не разоружатся, мы их разоружим. И это произойдет быстро и, возможно, с применением силы», — сказал Трамп 14 октября на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме.

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ХАМАС сектор Газа Израиль США Дональд Трамп разоружение
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
