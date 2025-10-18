В ЕС предложили пригласить Стубба на саммит Путина и Трампа

Евросоюз хочет получить место за столом переговоров Путина и Трампа и предлагает направить на них финского президента. WSJ писала, что американский лидер прислушивается к мнению Стубба, который стал «мостом» между США и ЕС

Европейские лидеры пытаются завоевать себе место за столом переговоров на предстоящем саммите президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет Bloomberg со ссылкой на четырех чиновников.

Источники агентства сообщили, что в ЕС обеспокоены будущей встречей в Венгрии и хотят «найти способы противостоять влиянию» российской стороны на Трампа.

Некоторые предлагают, чтобы на саммите присутствовал финский президент Александр Стубб. Он был одним из ключевых участников переговоров Трампа с европейскими лидерами в Белом доме, которая произошла на следующий день после встречи президентов России и США на Аляске 15 августа.

The Wall Street Journal называла Стубба «мостом» между США и ЕС, отмечая, что он смог наладить доверительное общение с американскими политиками. Трамп прислушивается к мнению президента Финляндии о российско-украинском конфликте, писало издание.

Путин и Трамп договорились встретиться в столице Венгрии во время телефонного разговора 16 октября. После звонка обе стороны уточнили, что встреча может состояться через две недели. Президент США, объясняя выбор места, назвал венгерского премьера Виктора Орбана «хорошей принимающей стороной».

Накануне Трамп принял в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского. По данным Axios, на закрытой встрече республиканец дал понять, что в данный момент не намерен передавать Киеву Tomahawk: сейчас приоритетом для США является дипломатия, а поставки крылатых ракет могут подорвать эти усилия. Зеленский предлагал поставить это вооружение в обмен на беспилотники, которые производит Украина.