 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США⁠,
0

В ЕС предложили пригласить Стубба на саммит Путина и Трампа

Сюжет
Переговоры России и США
Евросоюз хочет получить место за столом переговоров Путина и Трампа и предлагает направить на них финского президента. WSJ писала, что американский лидер прислушивается к мнению Стубба, который стал «мостом» между США и ЕС

Европейские лидеры пытаются завоевать себе место за столом переговоров на предстоящем саммите президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет Bloomberg со ссылкой на четырех чиновников.

Источники агентства сообщили, что в ЕС обеспокоены будущей встречей в Венгрии и хотят «найти способы противостоять влиянию» российской стороны на Трампа.

Некоторые предлагают, чтобы на саммите присутствовал финский президент Александр Стубб. Он был одним из ключевых участников переговоров Трампа с европейскими лидерами в Белом доме, которая произошла на следующий день после встречи президентов России и США на Аляске 15 августа.

Трамп ответил на вопрос о шансе на встречу Путина и Зеленского в Венгрии
Политика
Дональд Трамп принимает участие во встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме в Вашингтоне, США, 17 октября 2025 года

The Wall Street Journal называла Стубба «мостом» между США и ЕС, отмечая, что он смог наладить доверительное общение с американскими политиками. Трамп прислушивается к мнению президента Финляндии о российско-украинском конфликте, писало издание.

Путин и Трамп договорились встретиться в столице Венгрии во время телефонного разговора 16 октября. После звонка обе стороны уточнили, что встреча может состояться через две недели. Президент США, объясняя выбор места, назвал венгерского премьера Виктора Орбана «хорошей принимающей стороной».

Накануне Трамп принял в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского. По данным Axios, на закрытой встрече республиканец дал понять, что в данный момент не намерен передавать Киеву Tomahawk: сейчас приоритетом для США является дипломатия, а поставки крылатых ракет могут подорвать эти усилия. Зеленский предлагал поставить это вооружение в обмен на беспилотники, которые производит Украина.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп Владимир Путин Александр Стубб Венгрия
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Bloomberg рассказал, зачем Орбану нужна встреча Путина и Трампа в Венгрии
Политика
Путин и Трамп встретятся в Венгрии. Как главы стран реанимируют диалог
Политика
В ЕС отреагировали на планы Путина посетить Венгрию на фоне санкций
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Live Foot узнал о планах ПСЖ продать Сафонова в зимнее трансферное окно Спорт, 10:17
Искусство провала: как гарантированно погубить карьеру и отношенияПодписка на РБК, 10:12
Умер лауреат Нобелевской премии по физике Ян Чжэньнин Общество, 10:10
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03
Любит горькое и экстрим: как распознать психопата по привычкамПодписка на РБК, 10:00
Назад в 1970-е: что общего между ралли в золоте тогда и сейчасПодписка на РБК, 10:00
Хабиров отверг причастность дронов к взрыву на заводе «Авангард» Общество, 09:59
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Европейские лидеры заявили Зеленскому о поддержке Украины Политика, 09:49
В ЕС предложили пригласить Стубба на саммит Путина и Трампа Политика, 09:37
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
«Страх, боль и путь к храму». Как Акинфеев пережил тяжелый период карьеры Спорт, 09:30
В Госдуме предупредили о схеме мошенничества с предложением работы Общество, 09:14
Лесная цифровизация: какие технологии внедряются для охраны природы Дискуссионный клуб, 09:11
Москва полна загадочных историй. Городской квест РБК и ГАЛС, 09:01