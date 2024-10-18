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Демократы заподозрили, что Трамп зарабатывал на номерах для своей охраны

Демократы узнали о переплате Секретной службы за номера в Trump Hotel при Трампе
Сюжет
Выборы президента США
В Trump Hotel в Вашингтоне останавливались агенты Секретной службы, охранявшие Трампа в период его президентсва. За проживание в его отеле они платили больше, чем члены королевской семьи Катара
Trump International Hotel
Trump International Hotel (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

В период президентства Дональда Трампа Секретная служба и другие чиновники платили за проживание в отеле Trump International Hotel больше, чем другие постояльцы, говорится в отчете демократов Палаты представителей, данные из которого приводят Bloomberg и The Washington Post (WP). Речь об отеле в центре Вашингтона, уточняет NBC.

Политики изучили данные об оплате номеров в отеле за 11 месяцев (сентябрь 2017 года — август 2018 года). Trump Hotel за это время получил более $300 тыс. от Секретной службы, должностных лиц правительства и других чиновников (всего 30 гостей) за проживание, которое стоило дороже, чем у других постояльцев.

В отчете, например, сказано, что когда сын республиканца Эрик Трамп посетил отель 22 февраля 2018-го, Секретная служба заплатила за два номера для своих агентов по $895 за каждый (это на 450% выше государственной ставки, отмечает WP). При этом в гостинице были и более дешевые номера: более 100 номеров из 263 сдавали дешевле $895, был «как минимум один номер, сданный всего за $150 долларов», утверждают демократы. В тот же период в отеле останавливалась члены королевской семьи Катара Аль-Тани, они отдали за четыре номера $770.

Этот отель в 2022 году был продан группе инвесторов из Майами CGI Merchant Group за $375 млн и стал называться Waldorf Astoria. Гостиница открылась за несколько недель до того, как Трамп был избран президентом в 2016 году, отмечает The New York Times.

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В отчете сказано, что «Трамп относился к Секретной службе как к банкомату». Представитель Секретной службы заявил газете, что агентство стремится «бережно расходовать федеральные средства», но для обеспечения безопасности охраняемых лиц агенты должны сопровождать их «во всех местах».

Пресс-секретарь Республиканской партии Джессика Коллинз назвала отчет очередным «переработанным мусором» из проводимого демократами расследования в отношении Трампа. По ее словам, демократы проигнорировали коррупционные схемы нынешнего президента Джо Байдена «по продаже влияния, которые принесли семье миллионы, несмотря на то, что у них не было законного бизнеса».

Представитель Trump Organization (владела отелем) сказал, что бизнес Трампа не получает «никакой» прибыли от проживания чиновников в Trump Hotel, тарифы для них «рассчитываются по себестоимости и значительно ниже рыночной цены».

После отставки Трампа с поста президента за ним сохранилось право на охрану со стороны Секретной службы. При этом за последние месяцы на Трампа было совершено несколько попыток покушения, из-за чего Секретная служба оказалась объектом критики. Первое покушение на Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля. Он был ранен в ухо. Один из участников мероприятия погиб, еще двое получили ранения. Стрелок Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши за пределами площадки митинга, примерно в 120–150 м от сцены. Его застрелили на месте агенты Секретной службы. 

21 июля Секретная служба США признала, что отклоняла запросы на усиление охраны экс-президента США Дональда Трампа в течение двух лет.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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