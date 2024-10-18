В псковское отделение «Яблока» пришли с обысками из-за дела Шлосберга
В офисе псковского отделения «Яблока» проходят обыски, они связаны с уголовным делом против заместителя председателя партии Льва Шлосберга (включен в реестр иноагентов), которого подозревают в нарушении законодательства об иностранных агентах, сообщило «Яблоко» в своем телеграм-канале.
Изымается личный телефон Шлосберга, офисная техника и личные ноутбуки сотрудников, говорится в сообщении. На место приехал адвокат политика Владимир Данилов.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД Псковской области и пресс-службу СК региона.
В начале октября обыски прошли дома у Шлосберга, у его отца и «по месту жительства людей, которые никак не связаны» с ним, рассказал сам Шлосберг.
В управлении Следственного комитета по Псковской области сообщали, что против него заведено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). По версии следствия, Шлосберг, будучи неоднократно привлеченным к административной ответственности за отсутствие маркировки иноагента, «повторно осуществил публичное распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иноагентом.
«Свою вину Лев Шлосберг не признал и дал подробные ответы на вопросы следователя. Все требования законодательства, связанные с внесением в реестр «иноагентов», он исполняет и продолжает оспаривать статус в суде», — отмечают в «Яблоке».
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