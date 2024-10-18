Лавров заявил, что Украина теряет после каждого предложения России

Украина с 2014 года сорвала уже три договоренности, в том числе были отвергнуты договоренности в Стабуле, достигнутые в 2022 году. Каждый раз в такой ситуации Киев вновь что-то теряет, подчеркнул Лавров

Сергей Лавров (Фото: Tang Chhin Sothy / Reuters)

Каждый раз, когда Россия выступает за какие-либо договоренности с Украиной, Киев их рушит и в итоге еще больше теряет. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

«С каждым разом, по мере того как достигавшиеся за последние десять лет договоренности взрывались, подрывались и нарушались украинской стороной, Украина теряла территории. С каждым разом ее становится все меньше и меньше. Поэтому то, что сказал президент Путин в июне нынешнего года: необходимо рассматривать с точки зрения реалий на земле», — заявил Лавров.

Глава МИД России напомнил, что начиная с 2014 года было «три сломанные Украиной договоренности». Первая — в феврале 2014 года, когда был сорван переговорный процесс между оппозицией и президентом Виктором Януковичем. Затем были сорваны Минские договоренности. «Затем здесь, в Стамбуле, в апреле 2022 года была договоренность о том, чтобы остановить боевые действия и урегулировать ситуацию между Россией и Украиной на основе справедливых гарантий безопасности и с точки зрения интересов России, и с точки зрения интереса Украины. И эта договоренность, которую мы поддержали, была разрушена», — отметил Лавров.

В марте 2022 года, после начала военных действий на Украине, российская и украинская делегации встречались в Стамбуле. Владимир Мединский заявлял, что стороны достигли прогресса. Киев в том числе предлагал нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности, говорил он. Однако в мае переговоры были приостановлены.

Позднее президент Владимир Путин заявлял, что Украина парафировала соглашение с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, но после отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей выбросила его «на свалку истории». В ноябре прошлого года Давид Арахамия утверждал, что Россия на переговорах в Турции предлагала Украине завершить военные действия, но при условии нейтралитета Киева и невступления в НАТО. По его словам, Киев отказался в том числе по совету экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.