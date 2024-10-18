Лавров назвал главные угрозы на Южном Кавказе

Попытки государств, расположенных вне региона, вмешаться в его дела являются главной угрозой для Южного Кавказа, считает Лавров. Для этого продвигаются «натоцентричные форматы», отметил он

Третье заседание Консультативной региональной платформы «3+3» (Фото: МИД России)

Глава МИД России Сергей Лавров считает главной угрозой для Южного Кавказа попытки внерегиональных игроков внедриться в этот регион. Об этом министр заявил на пресс-конференции по итогам третьей встречи в формате «3+3» в Стамбуле (включает Азербайджан, Армению, Иран, Россию, Турцию, а также Грузию, которая в заседаниях не участвует, но ее на них приглашают), передает корреспондент РБК.

По его словам, эти игроки пытаются диктовать в регионе свои условия и внедрять на Южном Кавказе «схемы, нацеленные не на урегулирование» его проблем, а на то, чтобы «продвигать натоцентричные форматы, развивать здесь блоковые процессы, вбивать клинья между соседними странами». В пример он привел решение Евросоюза фактически приостановить контакты с Грузией по членству в объединении на фоне того, как Тбилиси принял законы об иноагентах и запрете пропаганды ЛГБТ (признано в России экстремистским).

«Одной из очень серьезных проблем являются известные попытки Запада открыть против России второй фронт. Имею в виду, опять разжечь костер и дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии и сделать горячими отношения между Грузией и этими двумя суверенными государствами, — заявил глава российского МИДа. — Большинство рисков, которые мы здесь наблюдаем, связаны с попытками Запада, нацеленными на то, чтобы здесь максимально свое влияние утвердить. И прежде всего для того, чтобы подорвать возможности для равноправного взаимовыгодного сотрудничества стран Южного Кавказа с нашим государством».

Кроме этого, актуальным для региона остается урегулирование между Армений и Азербайджаном — по словам Лаврова, Россия, Иран и Турция предложили использовать площадку «3+3», чтобы завершить работу над мирным договором.

Также есть вопросы, связанные с урегулированием между Арменией и Турцией, продолжил глава российского МИДа, — Москва и Тегеран готовы этому способствовать. «Сейчас пока встреч не планируется. Армянские коллеги взяли паузу. Они считают, что сначала нужно им напрямую с турками пообщаться и понять, что необходимо сделать, — сказал Лавров. — Мне кажется, что это в любом случае связано с армяно-азербайджанской нормализацией, поэтому мы предложили в комплексе эти вопросы рассматривать и стимулировать вовлеченные страны к тому, чтобы они поскорее договаривались». А Россия готова этому способствовать, если этого захотят участники процесса, резюмировал министр.

О планах НАТО открыть «второй фронт» против России на Южном Кавказе ранее заявила представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, страны Запада не устраивает «сам факт общения» здешних государств с Россией, «нацеленного на глобальный мир в регионе».

Независимость Абхазии и Южной Осетии была признана Россией в 2008 году после конфликта в августе того же года. Суверенитет этих республик признают еще четыре страны: Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру, остальные государства мира рассматривают их как часть Грузии. В Тбилиси заявляют о планах на воссоединение и восстановление территориальной целостности, нынешний статус республик власти Грузии называют «оккупацией».

Армения и Азербайджан ведут переговоры о заключении мирного договора в течение нескольких месяцев, они начались после того, как Баку установил контроль над Нагорным Карабахом. В июле президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что договор согласован на 80–90%.