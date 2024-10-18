 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Лавров назвал главные угрозы на Южном Кавказе

Лавров: Запад пытается открыть против России второй фронт на Южном Кавказе
Попытки государств, расположенных вне региона, вмешаться в его дела являются главной угрозой для Южного Кавказа, считает Лавров. Для этого продвигаются «натоцентричные форматы», отметил он
Третье заседание Консультативной региональной платформы &laquo;3+3&raquo;
Третье заседание Консультативной региональной платформы «3+3» (Фото: МИД России)

Глава МИД России Сергей Лавров считает главной угрозой для Южного Кавказа попытки внерегиональных игроков внедриться в этот регион. Об этом министр заявил на пресс-конференции по итогам третьей встречи в формате «3+3» в Стамбуле (включает Азербайджан, Армению, Иран, Россию, Турцию, а также Грузию, которая в заседаниях не участвует, но ее на них приглашают), передает корреспондент РБК.

По его словам, эти игроки пытаются диктовать в регионе свои условия и внедрять на Южном Кавказе «схемы, нацеленные не на урегулирование» его проблем, а на то, чтобы «продвигать натоцентричные форматы, развивать здесь блоковые процессы, вбивать клинья между соседними странами». В пример он привел решение Евросоюза фактически приостановить контакты с Грузией по членству в объединении на фоне того, как Тбилиси принял законы об иноагентах и запрете пропаганды ЛГБТ (признано в России экстремистским).

«Одной из очень серьезных проблем являются известные попытки Запада открыть против России второй фронт. Имею в виду, опять разжечь костер и дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии и сделать горячими отношения между Грузией и этими двумя суверенными государствами, — заявил глава российского МИДа. — Большинство рисков, которые мы здесь наблюдаем, связаны с попытками Запада, нацеленными на то, чтобы здесь максимально свое влияние утвердить. И прежде всего для того, чтобы подорвать возможности для равноправного взаимовыгодного сотрудничества стран Южного Кавказа с нашим государством».

Кроме этого, актуальным для региона остается урегулирование между Армений и Азербайджаном — по словам Лаврова, Россия, Иран и Турция предложили использовать площадку «3+3», чтобы завершить работу над мирным договором.

Также есть вопросы, связанные с урегулированием между Арменией и Турцией, продолжил глава российского МИДа, — Москва и Тегеран готовы этому способствовать. «Сейчас пока встреч не планируется. Армянские коллеги взяли паузу. Они считают, что сначала нужно им напрямую с турками пообщаться и понять, что необходимо сделать, — сказал Лавров. — Мне кажется, что это в любом случае связано с армяно-азербайджанской нормализацией, поэтому мы предложили в комплексе эти вопросы рассматривать и стимулировать вовлеченные страны к тому, чтобы они поскорее договаривались». А Россия готова этому способствовать, если этого захотят участники процесса, резюмировал министр.

О планах НАТО открыть «второй фронт» против России на Южном Кавказе ранее заявила представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, страны Запада не устраивает «сам факт общения» здешних государств с Россией, «нацеленного на глобальный мир в регионе».

Независимость Абхазии и Южной Осетии была признана Россией в 2008 году после конфликта в августе того же года. Суверенитет этих республик признают еще четыре страны: Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру, остальные государства мира рассматривают их как часть Грузии.

В Тбилиси заявляют о планах на воссоединение и восстановление территориальной целостности, нынешний статус республик власти Грузии называют «оккупацией».

Армения и Азербайджан ведут переговоры о заключении мирного договора в течение нескольких месяцев, они начались после того, как Баку установил контроль над Нагорным Карабахом. В июле президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что договор согласован на 80–90%.

Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте

Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

NASA доказала существование «адской» экзолуны

Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США

Объем экспорта из Китая в Россию достиг исторического рекорда

Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года

Чем опасна покупка авто из Южной Кореи

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Постникова Екатерина Постникова, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Сергей Лавров Кавказ угрозы
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Бортников заявил о желании НАТО внедрить контингент в Закавказье
Политика
Бортников предупредил об усилении пропаганды исламизма на Кавказе
Политика
Эрдоган указал Пашиняну на «новый порядок» на Кавказе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 105,76 (-0,33) Инвестиции, 17 окт, 18:07 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 97,15 (-0,11) Инвестиции, 17 окт, 18:07
ОТП Банк рассказал о внедрении финтех-инноваций в работуПресс-релиз, 17:40
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 17:39
Путин назвал «комфортное место» для переговоров по УкраинеПолитика, 17:33
Цена нефти Brent опустилась ниже $73 за баррель впервые с начала октябряИнвестиции, 17:32
Путин назвал документ-базу для переговоров с УкраинойПолитика, 17:25
Как продукция российских химиков завоевывает зарубежные рынкиНациональные проекты, 17:25
Российский футбольный клуб получил более 600 заявок на вакансию тарологаСпорт, 17:24
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин заявил о заинтересованности скорее завершить конфликт на УкраинеПолитика, 17:21
Autonews.ru провел тест-драйв Lada Aura: все про плюсы и минусы моделиАвто, 17:17
ЦАХАЛ опубликовала новые кадры убийства лидера ХАМАС выстрелом из танкаПолитика, 17:16
Путин пообещал не допустить появления ядерного оружия у УкраиныПолитика, 17:14
В Москве прошел крупный форум о майнинге. Главное из обсужденийКрипто, 17:11
Рублев проиграл 39-летнему Вавринке на турнире в СтокгольмеСпорт, 17:10
Глава Альфа-банка рассказал о всеобщей токенизации будущегоОтрасли, 17:08