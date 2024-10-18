ФСБ опубликовала проект о доступе к сведениям из реестра ЗАГС
ФСБ получит доступ к сведениям из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Проект изменений в постановление правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
«Указанным законом ФСБ России включена в число органов, которым предоставляются сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, в соответствии с пунктом 1 статьи 132 Федерального закона «Об актах гражданского состояния», — говорится в пояснительной записке.
В июле стало известно что соответствующие поправки в федеральный закон об актах гражданского состояния рассматривают в Госдуме. О результатах их рассмотрения не сообщалось. Поправки обяжут Федеральную налоговую службу (ФНС), которая является оператором госреестра ЗАГС, предоставлять ФСБ такие данные, как регистрация рождения и смерти, заключение и расторжение брака, перемена имени. Поправки были одобрены комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
До сих пор такие сведения могли получить МВД, Минздрав, Росстат, Минцифры, Социальный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования, а также избиркомы.
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