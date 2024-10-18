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Политика ,  
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Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Johanna Geron / Reuters)

После окончания выборов в США есть три сценария развития конфликта на Украине. Об этом в интервью The Financial Times заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он при этом обмолвился, что не знает, что «нам предложат после выборов» в США. Один из сценариев, по мнению украинского президента — это продолжение поддержки. Но союзники «боятся некоторых рисков», сказал он.

Есть и два других пути, в зависимости от того, кто победит в президентских выборах, добавил Зеленский. «Будет ли это более позитивно? Или менее позитивно? Честно говоря, я не знаю. И это очень чувствительно для нашего народа», — сказал он.

Сути этих сценариев Зеленский не раскрыл.

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