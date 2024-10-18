Суд арестовал фигурантов дела о хищении комплекса Минобороны в Балашихе

СК сообщил об аресте трех человек, подозреваемых в хищении комплекса Минобороны в Балашихе стоимостью более 244 млн руб. Им грозит до десяти лет лишения свободы

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Трех фигурантов дела о хищении имущественного комплекса Минобороны стоимостью более 244 млн руб. в подмосковной Балашихе арестовали, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

Речь идет об экс-главе управления проблемными активами АО «Главное управление обустройства войск» Николае Грачеве, бывшем конкурсном управляющем ОАО «Строительное управление Московского региона» (принадлежит Минобороны) Алексее Асташкине и Евгении Потапове. Место и род деятельности последнего фигуранта СК не назвал.

По версии следователей, в 2019–2021 годы подозреваемые похитили комплекс в Балашихе, который состоял из 15 объектов недвижимости, с помощью «подложных торгов» при реализации процедуры банкротства ОАО «Строительное управление Московского региона».

Дело завели по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до десяти лет.

«Хамовническим районным судом города Москвы в отношении Грачева, Асташкина и Потапова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СК, добавив, что расследование дела продолжается.

2 октября суд назначил условные сроки в отношении Асташкина и Грачева по другому делу. Их обвинили в хищении 238 млн руб. у ОАО «Строительное управление Московского региона». По версии следствия, они убедили руководство компании передать ее долги в размере 171 млн руб. «О/З Теплосеть», контролируемую Асташкиным. Сумма сделки составила 25 млн руб., сразу после ее завершения «О/З Теплосеть» подала в суд с требованием взыскать остаток долга с начислением пеней и штрафов. Иск был удовлетворен, компания присвоила 238 млн руб.

Серия дел о взятках и хищении у Минобороны продолжается с апреля 2024 года. Ранее в хищении более 130 млн руб. при исполнении государственного оборонного заказа заподозрили сотрудников ОАО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца». Речь идет о директоре дивизиона «Оборонные решения» института Вячеславе Лобузько и заместителе главного конструктора предприятия Владимире Финкельштейне. Следствие считает, что они изготовили продукцию неудовлетворительного качества и составили подложные документы, а похищенные средства распределили между собой.