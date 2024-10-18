 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Суд арестовал фигурантов дела о хищении комплекса Минобороны в Балашихе

СК сообщил об аресте трех человек, подозреваемых в хищении комплекса Минобороны в Балашихе стоимостью более 244 млн руб. Им грозит до десяти лет лишения свободы
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Трех фигурантов дела о хищении имущественного комплекса Минобороны стоимостью более 244 млн руб. в подмосковной Балашихе арестовали, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

Речь идет об экс-главе управления проблемными активами АО «Главное управление обустройства войск» Николае Грачеве, бывшем конкурсном управляющем ОАО «Строительное управление Московского региона» (принадлежит Минобороны) Алексее Асташкине и Евгении Потапове. Место и род деятельности последнего фигуранта СК не назвал.

По версии следователей, в 2019–2021 годы подозреваемые похитили комплекс в Балашихе, который состоял из 15 объектов недвижимости, с помощью «подложных торгов» при реализации процедуры банкротства ОАО «Строительное управление Московского региона».

Дело завели по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до десяти лет.

«Хамовническим районным судом города Москвы в отношении Грачева, Асташкина и Потапова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СК, добавив, что расследование дела продолжается.

Фигуранта дела о хищении ₽35 млн при ремонте госпиталя объявили в розыск
Политика
Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

2 октября суд назначил условные сроки в отношении Асташкина и Грачева по другому делу. Их обвинили в хищении 238 млн руб. у ОАО «Строительное управление Московского региона». По версии следствия, они убедили руководство компании передать ее долги в размере 171 млн руб. «О/З Теплосеть», контролируемую Асташкиным. Сумма сделки составила 25 млн руб., сразу после ее завершения «О/З Теплосеть» подала в суд с требованием взыскать остаток долга с начислением пеней и штрафов. Иск был удовлетворен, компания присвоила 238 млн руб.

Серия дел о взятках и хищении у Минобороны продолжается с апреля 2024 года. Ранее в хищении более 130 млн руб. при исполнении государственного оборонного заказа заподозрили сотрудников ОАО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца». Речь идет о директоре дивизиона «Оборонные решения» института Вячеславе Лобузько и заместителе главного конструктора предприятия Владимире Финкельштейне. Следствие считает, что они изготовили продукцию неудовлетворительного качества и составили подложные документы, а похищенные средства распределили между собой.

Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте

Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

Половина россиян оказались не готовы работать меньше чем за ₽50 тыс.

В Ливане назвали нового главу ХАМАС

Орбан заявил, что с планом Зеленского победить нельзя

Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года

Чем опасна покупка авто из Южной Кореи

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Минобороны Московская область Следственный комитет Балашиха хищение уголовное дело
Материалы по теме
Экс-главу управления стройкомпании Минобороны обвинили во взяточничестве
Политика
Фигуранта дела о хищении ₽35 млн при ремонте госпиталя объявили в розыск
Политика
Защита подозреваемого в хищении ₽1 млрд у Минобороны оспорит арест
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 105,76 (-0,33) Инвестиции, 17 окт, 18:07 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 97,15 (-0,11) Инвестиции, 17 окт, 18:07
В РФС сообщили о переговорах с 25 сборными по товарищеским матчамСпорт, 13:04
Шарлот заявил, что «ни за что» не признает вину в возбуждении ненавистиОбщество, 13:03
5 ошибок монетизации: на чем онлайн-площадки теряют деньгиPro, 13:00
РСХБ и R-Style Softlab презентовали решение по цифровому рублю для банковРБК Компании, 13:00
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 12:57
Минсельхоз не увидел повода для дополнительного регулирования цен на яйцаОбщество, 12:44
Минфин допустил субсидирование выходящих на SPO компанийФинансы, 12:43
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в СШАПолитика, 12:42
Глава ФНС предложил решить проблему кадров за счет госсектораЭкономика, 12:35
Трудоголизм: чем опасен и как от него избавитьсяСтиль, 12:34
Бастрыкин заявил об установленных по камерам 400 погромщиках в МахачкалеПолитика, 12:34
На месте гибели лидера ХАМАС Синвара нашли Mentos и удостоверение ООНПолитика, 12:34
IIHF разрешила отъезд игрока из КХЛ при действующем контракте с «Сочи»Спорт, 12:32
Генеральный директор Ozon Fintech — о развитии финтех-услугОтрасли, 12:31