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Аресты генералов ,  
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Фигуранта дела о хищении ₽35 млн при ремонте госпиталя объявили в розыск

Сюжет
Аресты генералов
Источники РБК еще в начале августа рассказывали об аресте бывшего начальника филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» ВСК Сергея Сухова по делу о мошенничестве. Теперь в розыск объявили его заместителя
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Бывший замначальника филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» компании «Военно-строительная компания» (ВСК) Дмитрий Сергель объявлен в розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере при ремонте военного госпиталя в Перми, сообщили в СК.

Также по делу проходит бывший начальник Сергеля — Сергей Сухов. О его аресте источники РБК сообщили в начале августа.

«Следствием установлено, что в 2022 году Сухов, Сергель и [директор ООО «Специальные технологии строительства» Павел] Кравченко, исполняя государственный контракт на сумму более 190 миллионов рублей в рамках государственного оборонного заказа на выполнение работ по капитальному ремонту военного госпиталя в городе Перми, путем подлога документов похитили свыше 35 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что похищенные денежные средства фигуранты распределили между собой. В отношении Сухова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Сергель объявлен в межгосударственный розыск.

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Сергей Сухов

Источники РБК ранее говорили, что по делу ВСК проходят еще несколько сотрудников коммерческих организаций, которые были аффилированы с компанией и выполняли для нее работы в рамках госконтракта. Предварительный ущерб составил около 200 млн руб., сообщал один из источников.

Работу компании курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов. В конце апреля Басманный суд Москвы отправил Иванова в СИЗО по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По версии следствия, он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны.

Что известно о Военно-строительной компании

В базе данных СПАРК на начало августа говорилось, что основными контрагентами компании значатся Министерство обороны и его дочерние организации — ФГУП «Главное управление специального строительства» и ФКП «Управление заказчика капитального строительства Минобороны».

Компания входит в вертикально выстроенную систему управления Военно-строительного комплекса Минобороны, а возглавляют работу министерский департамент строительства и федеральное казенное предприятие «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ».

На сайте Военно-строительной компании указано, что в нее входят предприятия и организации разных форм собственности, которые действуют в интересах российских вооруженных сил на всей территории страны. Компания занимается строительством под ключ жилых домов и микрорайонов, зданий, технических сооружений любого назначения.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
военный госпиталь Пермь международный розыск Следственный комитет Минобороны Тимур Иванов
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