В Киеве прогремели взрывы

В украинской столице работает ПВО, сообщили в городской администрации. СМИ также пишут о взрывах в Сумах и Хмельницкой области. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам

В Киеве работают системы противовоздушной обороны, сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко. «Суспiльне» и ТСН передают, что в украинской столице слышны звуки взрывов.

В городе в 22:33 мск объявили воздушную тревогу. Также сигналы тревоги звучат в Киевской, Черниговской, Волынской, Ровненской, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.

«Суспiльне» пишет о взрывах в Хмельницкой области и Сумах, ТСН сообщал о взрывах в Ровненской.

Прошлой ночью в Киеве также прозвучали взрывы, Попко позже рассказал о работе ПВО.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.