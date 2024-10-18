В Киеве прогремели взрывы
В Киеве работают системы противовоздушной обороны, сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко. «Суспiльне» и ТСН передают, что в украинской столице слышны звуки взрывов.
В городе в 22:33 мск объявили воздушную тревогу. Также сигналы тревоги звучат в Киевской, Черниговской, Волынской, Ровненской, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.
«Суспiльне» пишет о взрывах в Хмельницкой области и Сумах, ТСН сообщал о взрывах в Ровненской.
Прошлой ночью в Киеве также прозвучали взрывы, Попко позже рассказал о работе ПВО.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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