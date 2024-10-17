В Киеве прогремели взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Взрывы в Киеве прозвучали около 01:55 мск на фоне воздушной тревоги, власти сообщили о работе ПВО над городом. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины

В Киеве прозвучала серия взрывов, сообщают ТСН, «Суспiльне» и «РБК-Украина.

Издания и телеканал написали о взрывах около 01:55 мск. Позднее глава городской администрации Сергей Попко сообщил, что над Киевом работает ПВО.

В момент взрывов в украинской столице была объявлена воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.