В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прозвучала серия взрывов, сообщают ТСН, «Суспiльне» и «РБК-Украина.
Издания и телеканал написали о взрывах около 01:55 мск. Позднее глава городской администрации Сергей Попко сообщил, что над Киевом работает ПВО.
В момент взрывов в украинской столице была объявлена воздушная тревога.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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