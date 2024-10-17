 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине
Взрывы в Киеве прозвучали около 01:55 мск на фоне воздушной тревоги, власти сообщили о работе ПВО над городом. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины

В Киеве прозвучала серия взрывов, сообщают ТСН, «Суспiльне» и «РБК-Украина.

Издания и телеканал написали о взрывах около 01:55 мск. Позднее глава городской администрации Сергей Попко сообщил, что над Киевом работает ПВО.

В момент взрывов в украинской столице была объявлена воздушная тревога.

В Николаеве прогремели взрывы
Политика
Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Владимир Зеленский представил «план победы»

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

«Гибрид» доехал из Китая до Парижского автосалона своим ходом

Shaman зарегистрировал товарный знак «Я русский» для алкоголя

Apple внезапно представила новый iPad mini

Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным мир на Украине

Как акцизы и минимальные цены на алкоголь изменят рынок спиртного

Собянин заявил о планах сделать программу реновации постоянной

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина Киев Военная операция на Украине
Материалы по теме
В Киеве и Одессе прогремели взрывы
Политика
В Харькове прогремели взрывы
Политика
В Киеве прогремели взрывы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 106,08 (+0,41) Инвестиции, 16 окт, 17:28 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 97,26 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 17:28
В отеле рассказали о последних минутах жизни экс-солиста One DirectionОбщество, 03:07
NYT сообщила о подрыве рейтинга одобрения Шольца из-за поддержки КиеваПолитика, 02:49
Представитель ВОЗ рассказал, кому нужно вакцинироваться от COVID-19Общество, 02:41
Эксперты: туристы с лодки в Охотском море выбрали лучшее времяОбщество, 02:30
Захарова призвала Германию не выдвигать ультиматумы РоссииПолитика, 02:23
В Киеве прогремели взрывыПолитика, 02:04
Bloomberg узнал, что McKinsey выплатит $500 млн за «опиоидную эпидемию»Бизнес, 01:56
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путину рассказали, как идет подготовка к зимеЭкономика, 01:49
Bloomberg узнал о покупке Мейвезером жилья на Манхэттене на $402 млнСпорт, 01:07
Экс-солиста One Direction нашли мертвым в отеле Буэнос-АйресаОбщество, 01:05
Эксперты раскрыли, как течения могли помочь в поисках туриста на лодкеОбщество, 01:00
Над Брянской областью сбили три беспилотникаПолитика, 00:58
Уголовное дело завели после массовой драки иностранцев в СаратовеОбщество, 00:45
Подрядчика Пентагона Raytheon оштрафовали на $1 млрд за завышение ценПолитика, 00:24