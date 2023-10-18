ТАСС и «РИА Новости» сообщили о реакции Москвы на выступление Пашиняна

Пашинян раскритиковал союзников Армении, не пришедших на помощь Еревану во время конфликта с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Источник агентств назвал выступление премьера провокационным

Никол Пашинян (Фото: Julien Warnand / EPA / ТАСС)

Россия расценивает выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте как безответственное и провокационное. Об этом пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленный источник в Москве.

«Видим, как Армению пытаются превратить в Украину № 3 (если считать Молдавию Украиной № 2), а Пашинян семимильными шагами идет по пути Владимира Зеленского», — подчеркнул собеседник агентств.

Выступая в Европарламенте 17 октября, Пашинян обвинил российских миротворцев в бездействии на фоне переселения армянского населения из Нагорного Карабаха.

Он также раскритиковал «союзников в области безопасности», не называя конкретных стран. По его словам, когда 100 тыс. человек бежали из Нагорного Карабаха в Армению, союзники Еревана «не только не помогли, но и делали публичные призывы к смене власти».

Армянский премьер также заявил о готовности сотрудничать с Евросоюзом и стать ближе к этому объединению, насколько это возможно.

ЕС направил в Армению две миссии — в октябре 2022 года и феврале 2023 года — для отслеживания ситуации на границе Армении и Азербайджана, чтобы разрешить конфликт между странами. Тогда Москва раскритиковала обращение Еревана к ЕС, подчеркнув, что ОДКБ (куда входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) также могла направить миссию в страну. МИД России в сентябре подчеркнул, что продолжает видеть в Армении союзника, несмотря на ряд «недружественных шагов».

Это не первый раз, когда Пашинян заявил о провале российской миссии. Так, 21 сентября армянский премьер подчеркнул, что миротворцы могли пресечь действия Баку в Нагорном Карабахе еще до их начала.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Москва никогда не согласится с упреками в адрес своих миротворцев в Нагорном Карабахе. Он подчеркнул, что они проявляют настоящий героизм, выполняя свои функции в соответствии с тем мандатом, который имеют.