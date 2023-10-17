Пашинян объявил о планах Армении насколько возможно стать ближе к ЕС

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Армения готова сотрудничать с Евросоюзом и стать ближе к этому объединению, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе своего выступления на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге, передает News.am.

«Армения готова быть ближе к Европейскому союзу, насколько Евросоюз считает это возможным», — сказал он. По словам Пашиняна, расширение партнерства — один из столпов реформаторской программы укрепления демократии в Армении, которые поддерживает ЕС.

«Ожидаем продолжения сотрудничества по направлениям реформ полиции, спасательных служб, независимой судебной системы, образования и государственного управления», — отметил он. Среди других целей программы — развитие в сфере экономики и технологий, а также укрепление безопасности на Южном Кавказе.

С февраля 2023 года в Армении действует гражданская миссия ЕС для урегулирования конфликта с Азербайджаном — это «важное событие, которое вовлекло ЕС в повестку для безопасности Армении», добавил Пашинян.

«Давайте и дальше стоять плечом к плечу в нашем стремлении сделать времена лучше. <...> Я убежден, что демократия может обеспечить мир, безопасность, единство, процветание и счастье», — резюмировал премьер.

ЕС направил в Армению две миссии — в октябре 2022 года и феврале 2023 года. Целями обоих стало отслеживание ситуации на границе Армении и Азербайджана, чтобы разрешить конфликт между странами.

Тогда Москва раскритиковала обращение Еревана к ЕС, подчеркнув, что ОДКБ (куда входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) также могла направить миссию в страну.

МИД России в сентябре подчеркнул, что продолжает видеть в Армении союзника, несмотря на ряд «недружественных шагов».