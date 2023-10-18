Беспорядки у посольств Израиля и США в разных странах. Видео

Video

В нескольких странах граждане вышли с протестами к посольствам Израиля и США после удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, который привел к гибели более 800 человек. Манифестации быстро переросли в беспорядки: так, в Стамбуле протестующие закидали яйцами консульство Израиля и сожгли флаг страны. В Бейруте в Ливане они собрались у посольств США и Франции и сожгли американский флаг. Как выглядели протесты — в видео РБК.