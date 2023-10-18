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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Беспорядки у посольств Израиля и США в разных странах. Видео

Появились кадры с беспорядками у посольств Израиля и США в разных странах
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Беспорядки у посольств Израиля и США в разных странах. Видео
Video

В нескольких странах граждане вышли с протестами к посольствам Израиля и США после удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, который привел к гибели более 800 человек. Манифестации быстро переросли в беспорядки: так, в Стамбуле протестующие закидали яйцами консульство Израиля и сожгли флаг страны. В Бейруте в Ливане они собрались у посольств США и Франции и сожгли американский флаг. Как выглядели протесты — в видео РБК.

Теги
Израиль США Турция Иордания
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