В Севастополе похоронили двух погибших в Херсонской области военных

Оба российских военнослужащих погибли в ходе специальной военной операции во время атаки ВСУ на село Чкалово в Херсонской области, рассказал глава Севастополя

В Севастополе прошла церемония прощания с двумя погибшими в ходе спецоперации российскими военнослужащими. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев.

В ходе спецоперации погибли гвардии капитан, командир гаубичного самоходно-артиллерийского взвода Александр Каширских и гвардии старший матрос, старший механик-водитель гаубичного самоходно-артиллерийского взвода Алексей Костеев.

«Оба наших воина погибли в ходе специальной военной операции во время вражеской атаки на село Чкалово в Херсонской области», — уточнил Развожаев.

Александр Каширских окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию по специальности «применение подразделений артиллерии морской пехоты». Был награжден медалью «За возвращение Крыма». Алексей Костеев был участником военной операции в Сирии. Награжден медалями «Участник военной операции в Сирии» и «Адмирал флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов».

В начале июня Развожаев сообщил, что похоронили старшину разведки Ивана Прокопова, который награжден медалями «За службу в спецназе», «За возвращение Крыма», «Участник боевых действий на Северном Кавказе», «Адмирал флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов».

Позднее он сообщил о прощании еще с двумя военными. На Украине погибли старший лейтенант, летчик-штурман вертолета Ми-8 вертолетной эскадрильи 16-й бригады армейской авиации, участник самообороны Севастополя весной 2014 года Дмитрий Таранец и 58-летний капитан-лейтенант Валерий Краснослободцев, участвовавший в военной операции в качестве добровольца.

Власти российских регионов регулярно сообщают о прощании с погибшими российскими военными в результате боевых действий на Украине. С начала частичной мобилизации в России, о которой президент Владимир Путин сообщил 21 сентября, стало известно о гибели мобилизованных. В частности, власти Челябинской области сообщили, что погибли пять призванных жителей Южного Урала.

Еще четверо мобилизованных из Красноярского края также погибли в ходе военной операции на Украине. 7 октября под Лисичанском погиб адвокат Невской коллегии адвокатов Санкт-Петербурга Андрей Никифоров.

Минобороны России 21 сентября раскрыло потери среди военных в ходе спецоперации на Украине. По данным министерства, в военных действиях погибли 5937 человек. До этого ведомство сообщало о погибших дважды: 2 марта ведомство сообщило о 498 погибших военных и 1597 раненых, 25 марта — о 1351 погибшем и 3825 раненых военнослужащих.