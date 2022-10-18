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Лавров не увидел смысла в прежнем дипломатическом присутствии на Западе

Лавров: России нет смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие на Западе
После того как Европа начала закрываться от России и прекратила экономическое сотрудничество, российским дипломатам там «нет работы», отметил Лавров. «Насильно мил не будешь», — добавил он
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Сохранять прежнее дипломатическое присутствие в странах Запада не имеет смысла, российские дипломаты работают там в условиях, которые трудно назвать человеческими. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на встрече с принятыми на дипломатическую службу выпускниками вузов.

Он сообщил, что министерство проводит географическую переориентацию своей деятельности как за рубежом, так и в центральном аппарате.

«Не имеет смысла и желания сохранять прежнее присутствие в западных странах. Наши люди работают в условиях, которые трудно назвать человеческими. Им создают постоянные проблемы, угрозы физических нападений», — отметил Лавров.

По словам министра, российским дипломатам больше нечего делать в Европе, которая решила закрываться от России и прекратить любое экономическое сотрудничество. «Насильно мил не будешь», — заключил он.

Лавров подчеркнул, что Россия сейчас переживает «переломную эпоху» и это будет длительный период. Он указал на то, что работа каждого дипломата должна быть направлена на защиту экономических и социальных интересов страны и граждан, а также защиту чувства национальной гордости, чести и исторического наследия.

В июне глава российского МИДа говорил, что Запад начал опускать железный занавес между собой и Россией. «Только пусть [на Западе] ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить», — сказал тогда он.

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Как отметил Лавров, у России «нет отношений с Евросоюзом» еще с 2014 года, после того как европейские власти поддержали «государственный переворот» на Украине. Он обвинил ЕС в разрушении двустороннего диалога и заявил, что с тех пор Москва поддерживает с европейскими странами «разовые технические контакты».

Министр обвинял западные государства в выстраивании железного занавеса еще в начале марта, спустя несколько дней после начала российской военной операции на Украине. Тогда он заверил, что Россия не будет переживать по этому поводу и найдет возможность развиваться в новых условиях.

«Строить железный занавес — это удел тех, кто мыслит прежними категориями, — категориями колониализма, неоколониализма», — говорил Лавров.

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