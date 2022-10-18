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МВД сообщило о планах набрать 42 тыс. сотрудников для работы в Донбассе

Колокольцев: МВД необходимо до 2026 года набрать 42 тыс. сотрудников для работы в Донбассе
Глава МВД отметил, что в министерстве в целом некомплект в 90 тыс. личного состава, однако еще до 42 тыс. человек необходимо набрать до 2026 года для работы в органах МВД в четырех новых регионах России
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

МВД России до 2026 года необходимо набрать 42 тыс. сотрудников для работы в Донецкой, Луганской, а также Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил глава министерства Владимир Колокольцев, передает «РИА Новости».

«До 2026 года, на переходный период, нами заявляется потребность в 42 тыс. дополнительной численности, и потом еще 8 тыс. в 2026 году», — заявил он.

По его словам, в целом в министерстве некомплект в 90 тыс. личного состава. «Если мы будем за счет него комплектовать новые подразделения на освобожденных территориях, ничего хорошего не получится», — добавил он.

С 23 по 27 сентября во всех четырех регионах прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. В ЛНР за присоединение высказались 98,42% голосовавших, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%. 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии новых регионов в состав России.

В соответствии с президентским указом, новые территории утверждены в качестве субъектов Российской Федерации в территориях, которые «существовали на день их образования и принятия в РФ». Переходный период, в течении которого регионах должна быть налажена работа прокуратуры и судов, будет действовать до 1 января 2026 года. До июня 2023 года на территориях должны появиться органы всех федеральных ведомств.

СК России 5 октября сообщил, что ведомство начало формировать следственные управления в новых регионах. «В настоящее время в связи с состоявшимся волеизъявлением граждан республик и областей Украины о вхождении в состав России на территориях ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей идет формирование органов Следственного комитета со статусом следственных управлений по субъектам России. С учетом действующего законодательства и переходных положений производится комплектование личного состава», — указывал СК в сообщении.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Колокольцев Военная операция на Украине МВД
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