Мэр Харькова Терехов сообщил о двух сериях взрывов

В Харькове сообщили о взрывах

По предварительным данным, под удар попал район одного из промышленных предприятий, сообщил Терехов

Игорь Терехов (Фото: ihor_terekhov / Telegram)

В Харькове прогремели взрывы, под обстрел мог попасть район одного из промышленных предприятий, сообщил мэр Игорь Терехов.

«Харьков под обстрелом — в городе за пять минут было две серии взрывов. По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий», — написал он в телеграм-канале.

Об обстрелах Харькова и одноименного района также сообщил глава области Олег Синегубов.

Ранее 18 октября о взрывах сообщили власти Кривого Рога (Днепропетровская область). По словам мэра Александра Вилкула, они произошли в северной части города.

Российские военные с 10 октября наносят ракетные удары по объектам инфраструктуры Украины. Удары последовали за взрывом на Крымском мосту, в организации которого российские власти обвиняют спецслужбы Украины.

Накануне, 17 октября, взрывы произошли в Киеве и Хмельницкой области, о ракетных ударах также сообщили в Сумской, Одесской и Днепропетровской областях. Позже в тот день Минобороны России отчиталось об ударах по объектам военного управления и системы энергетики Украины.