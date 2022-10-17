Вице-губернатор Кубани: трое жителей дома в Ейске выпрыгнули из окон после крушения Су-34

Власти сообщили о выпрыгнувших из окон после крушения Су-34 в Ейске

Вице-губернатор сообщила, что три человека выпали из окна многоэтажки, рядом с которой разбился Су-34, они получили смертельные ранения. Семьям погибших выплатят по 1 млн руб. По последним данным, умерли 4 человека, 6 пропали

Фото: Ейск / VK

Трое жителей дома в Ейске, возле которого потерпел крушение истребитель-бомбардировщик Су-34, погибли, получив смертельные травмы при падении с верхних этажей, сообщила «Газете.Ru» замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова.

«Да, это люди, которые выпрыгивали с верхних этажей. Пока такая информация во всяком случае от главного врача. Мы там имеем многочисленные травмы, свидетельствующие о том, что эти прыжки были совершены с высоты», — сказала Минькова.

По словам вице-губернатора, семь человек, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии, они отравились продуктами горения. С ее слов, еще восемь человек находятся в больницах, все в состоянии легкой степени тяжести.

Минькова сообщила, что семьям погибших выплатят 1 млн руб. из регионального бюджета, пострадавшим средней и тяжелой степени тяжести — 400 тыс. руб., передает «РИА Новости». По последним данным властей, погибли четыре человека, шесть пропали без вести, еще 25 пострадали.

Самолет потерпел крушение около 18:00 в одном из жилых кварталов Ейска, он упал близ девятиэтажного многоквартирного дома и торгового центра. По данным Минобороны, истребитель выполнял учебно-тренировочный полет, причиной аварии стало возгорание одного из двигателей. Летчики катапультировались, разлившееся при крушении топливо загорелось, огонь перекинулся на жилую многоэтажку. Позже открытый огонь удалось ликвидировать.

По словам министра ГО и ЧС Краснодарского края Сергея Штрикова, повреждения получили 72 квартиры в двух подъездах, передает ТАСС. Из здания эвакуировали 250 человек.

Следственный комитет завел уголовное дело (по какой статье, пока не сообщается).