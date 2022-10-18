Муниципального депутата Дикарева задержали в Москве из-за поста 2014 года

Поводом стал репост во «Вконтакте» от 2014 года. У автора оригинальной записи на фото профиля изображен актер Рэйф Файнс в роли персонажа из фильма «Список Шиндлера»: по словам депутата, там увидели нацистскую символику

Василий Дикарев (Фото: yabloko.ru)

В Москве на Ленинградском вокзале задержали муниципального депутата по району Якиманка Василия Дикарева, сообщил РБК заместитель председателя столичного отделения партии «Яблоко», глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев. Дикарев собирался на научный симпозиум в Санкт-Петербурге.

По словам Морева, поводом для задержания стала публикация Дикарева в соцсети «Вконтакте» от 2014 года. Депутат сделал репост со странички мужчины, у которого сейчас на фотографии профиля изображен британский актер Райф Фэйнс в роли коменданта концлагеря Амона Гёта, которую он исполнил в фильме «Список Шиндлера». Как сообщил Морев, на фотографии нашли нацистскую символику.

«Василия оставили на ночь. Завтра протокол в 10 и суд», — сообщил он.

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Дикарев рассказал телеграм-каналу SOTA (Минюст признал учредителя Sota.Vision Александру Айнбиндер СМИ-иноагентом), что его задержали из-за репоста фильма «Солярис» и аватарки у автора оригинальной записи. Депутату вменяют статью о демонстрации нацистской символики (статья 20.3 КоАП).

7 июля сам Морев был задержан полицейскими на выходе из суда, который признал его виновным в дискредитации армии и оштрафовал на 50 тыс. руб. Поводом стал наклеенный кем-то на заднее стекло его автомобиля стикер с символикой «Умного голосования» (проект Алексея Навального по поддержке оппозиционных кандидатов; в сентябре 2021 года Роскомнадзор заблокировал сайт «Умного голосования» за связь с Фондом борьбы с коррупцией, который признан иноагентом, экстремистской организацией и ликвидирован), сообщил депутат. Его арестовали на 15 суток за демонстрацию экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ).