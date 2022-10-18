Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 60,56 (-1,91) Инвестиции, 17 окт, 16:46
Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 61,76 (-1,29) Инвестиции, 17 окт, 16:46
Лидер «Алисы» Кинчев поддержал Шевчука, Гребенщикова и Макаревича Политика, 03:19
Муниципального депутата Дикарева задержали в Москве из-за поста 2014 года Политика, 02:51
Трасс отказалась уходить в отставку после призывов консерваторов Политика, 02:38
Мурашко заявил о трех погибших при крушении Су-34 в Ейске Политика, 01:48
Арестович заявил о найденном «ключике» к системе ПВО Украины Политика, 01:35
Блинкен объяснил заинтересованность США в мировом лидерстве Политика, 01:25
Exxon ушла из России после создания нового оператора «Сахалина-1» Бизнес, 01:10
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Ейск вылетел спецборт Ил-76 для транспортировки пострадавших Общество, 00:58
ЕС проведет расследование о возможной поставке иранских дронов России Политика, 00:35
Маск объявил об отзыве запроса на финансирование Starlink на Украине Технологии и медиа, 00:29
Российские брокеры начали смягчать условия для хранения валюты на счетах Финансы, 00:00
В МЧС сообщили о 72 поврежденных квартирах в Ейске из-за крушения Су-34 Общество, 17 окт, 23:59
Число погибших при крушении Су-34 в жилом квартале Ейска выросло до шести Политика, 17 окт, 23:58
Спасение застревающих: как сделать российские лифты безопаснее Партнерский проект, 17 окт, 23:46
Политика ,  
0 

Муниципального депутата Дикарева задержали в Москве из-за поста 2014 года

В Москве задержали муниципального депутата Василия Дикарева из-за репоста во «Вконтакте»
Поводом стал репост во «Вконтакте» от 2014 года. У автора оригинальной записи на фото профиля изображен актер Рэйф Файнс в роли персонажа из фильма «Список Шиндлера»: по словам депутата, там увидели нацистскую символику
Василий Дикарев
Василий Дикарев (Фото: yabloko.ru)

В Москве на Ленинградском вокзале задержали муниципального депутата по району Якиманка Василия Дикарева, сообщил РБК заместитель председателя столичного отделения партии «Яблоко», глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев. Дикарев собирался на научный симпозиум в Санкт-Петербурге.

По словам Морева, поводом для задержания стала публикация Дикарева в соцсети «Вконтакте» от 2014 года. Депутат сделал репост со странички мужчины, у которого сейчас на фотографии профиля изображен британский актер Райф Фэйнс в роли коменданта концлагеря Амона Гёта, которую он исполнил в фильме «Список Шиндлера». Как сообщил Морев, на фотографии нашли нацистскую символику.

«Василия оставили на ночь. Завтра протокол в 10 и суд», — сообщил он.

РБК направил запрос в ГУ МВД России по Москве

Дикарев рассказал телеграм-каналу SOTA (Минюст признал учредителя Sota.Vision Александру Айнбиндер СМИ-иноагентом), что его задержали из-за репоста фильма «Солярис» и аватарки у автора оригинальной записи. Депутату вменяют статью о демонстрации нацистской символики (статья 20.3 КоАП).

7 июля сам Морев был задержан полицейскими на выходе из суда, который признал его виновным в дискредитации армии и оштрафовал на 50 тыс. руб. Поводом стал наклеенный кем-то на заднее стекло его автомобиля стикер с символикой «Умного голосования» (проект Алексея Навального по поддержке оппозиционных кандидатов; в сентябре 2021 года Роскомнадзор заблокировал сайт «Умного голосования» за связь с Фондом борьбы с коррупцией, который признан иноагентом, экстремистской организацией и ликвидирован), сообщил депутат. Его арестовали на 15 суток за демонстрацию экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ).

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Wang He / Getty Images Китай не спасает: какие логистические проблемы обрушились на импортеров
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Трассономика»: почему снижение налогов может погубить экономику Британии
Статьи
Pro
Сколько больших судов нужно России для логистической «независимости»
Статьи
Pro
Как Twitter удалось заставить Маска себя купить
Статьи
Pro
Почему США запретили экспорт полупроводников в Китай
Статьи
Pro
Как снизить налоговые риски работодателя при выплате выходного пособия
Инструкции
Pro
Фото: George Marks / Getty Images Ругайтесь вслух, говорите по слогам: как запомнить новые слова — Quartz
Статьи
Pro
Фото: Yuichi Yamazaki / Getty Images Из грязи в князи: как устроены касты в современном обществе
Статьи
Авторы
Теги
Анастасия Серова Анастасия Серова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
нацистская символика муниципальный округ депутат задержание ВКонтакте репост
Материалы по теме
Мосгорсуд отменил арест москвички за «антивоенный» твит
Общество
Суд арестовал москвичку на пять суток за «антивоенный» твит
Общество
Нижегородский суд оштрафовал академика Хазанова за репост об акции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter