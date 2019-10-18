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Политика ,  
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«Уволенные» чиновники опровергли данные о «зачистке» в окружении Кадырова
Несколько чиновников из Чечни, о задержании которых писала «Новая газета», появились в эфире местного телеканала. В ГТРК «Грозный» сообщили, что «уволенных» показали по поручению Кадырова
Фото: Апти Алаудинов (слева) и Рамзан Кадыров (справа)

Чеченские чиновники, о задержании или увольнении которых говорилось в материале «Новой газеты», появились в эфире ЧГТРК «Грозный» и заявили, что их никто не увольнял. Речь идет о заместителе руководителя регионального главка МВД Апти Алаудинове, начальнике ГУ МЧС по Чечне Руслане Яхъяеве, бывшем начальнике ГИБДД при МВД по региону Шамхане Денилханове, а также экс-депутате парламента республики Шамиле Мамогаеве и бывших членов правительства Чечни Халиде Вайханове и Дикмагомеде Мулаеве.

Показать вышеперечисленных чиновников в эфире и дать им прокомментировать публикации об их увольнении глава Чечни Рамзан Кадыров поручил директору телерадиокомпании «Грозный» Ахмеду Дудаеву, говорится в сообщении на сайте телерадиокомпании.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю Президента Чечни Альви Каримову.

Алаудинов заявил, что с 4 октября находится в отпуске. «Каждый год меня «увольняют», «расстреливают», хочу сказать авторам «не дождетесь». Я буду искать людей, которые занимаются этими «вбросами» по закону, чести и совести», — сказал он.

Яхъяев также сообщил, что взял отпуск до 2 ноября. Он отметил, что «это легко проверить».

Бывший глава регионального управления ГИБДД Денильханов рассказал, что покинул свою должность еще два года назад, после чего перешел на работу в службу обеспечения мировых судей.

Экс-депутат парламента Чечни Магомаев утверждает, что уже год находится на заслуженном отдыхе, но при этом остается членом «команды Кадырова». Бывший вице-премьер регионального правительства Вайнахов заявил, что теперь работает заместителем председателя Конституционного суда Чечни, отметив, что является односельчанином главы республики и их связывают дружеские отношения. Бывший министр лесного хозяйства Мулаев заявил, что вышел на пенсию. «Мы одна команда, никакая сила не может помешать пути Ахмата-Хаджи Кадырова», — добавил он.

Политика
«Новая газета» сообщила о задержаниях людей из близкого круга Кадырова

14 октября «Новая газета» со ссылкой на источники сообщила, что в Чечне уже несколько месяцев идут задержания членов «близкого круга Кадырова». По данным издания, зачистки стартовали в начале августа и одним из первых был задержан мэр Аргуна Ибрагим Темирбаев.

Кроме того, как пишет «Новая газета», в прошлом году были задержаны сотрудник службы безопасности Ахмата Кадырова Шамиль Магомаев, позже ставший депутатом регионального парламента и Идрис Гаибов, также занимавший пост депутата. Издание также сообщало, что среди задержанных были Яхъяев, Мулаев, Вайнахов и Алаудинов.

Кадыров назвал информацию о «зачистке» своего окружения «тысячепроцентной ложью». По его мнению, против Чечни и ее руководства ведется «целенаправленная информационная кампания» по очернению имиджа.

Автор: Константин Нагаев
При участии: Артем Афонский
Теги: Чечня, Рамзан Кадыров
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