«Уволенные» чиновники опровергли данные о «зачистке» в окружении Кадырова

Несколько чиновников из Чечни, о задержании которых писала «Новая газета», появились в эфире местного телеканала. В ГТРК «Грозный» сообщили, что «уволенных» показали по поручению Кадырова

Фото: Апти Алаудинов (слева) и Рамзан Кадыров (справа)

Чеченские чиновники, о задержании или увольнении которых говорилось в материале «Новой газеты», появились в эфире ЧГТРК «Грозный» и заявили, что их никто не увольнял. Речь идет о заместителе руководителя регионального главка МВД Апти Алаудинове, начальнике ГУ МЧС по Чечне Руслане Яхъяеве, бывшем начальнике ГИБДД при МВД по региону Шамхане Денилханове, а также экс-депутате парламента республики Шамиле Мамогаеве и бывших членов правительства Чечни Халиде Вайханове и Дикмагомеде Мулаеве.

Показать вышеперечисленных чиновников в эфире и дать им прокомментировать публикации об их увольнении глава Чечни Рамзан Кадыров поручил директору телерадиокомпании «Грозный» Ахмеду Дудаеву, говорится в сообщении на сайте телерадиокомпании.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю Президента Чечни Альви Каримову.

Алаудинов заявил, что с 4 октября находится в отпуске. «Каждый год меня «увольняют», «расстреливают», хочу сказать авторам «не дождетесь». Я буду искать людей, которые занимаются этими «вбросами» по закону, чести и совести», — сказал он.

Яхъяев также сообщил, что взял отпуск до 2 ноября. Он отметил, что «это легко проверить».