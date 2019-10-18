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Глава «Альтернативы» рассказал о казни в Сирии убивших японца боевиков ИГ
В Сирии казнили боевиков ИГ, причастных к убийству японского журналиста Кэндзи Гото. Информацию подтвердил лидер движения «Альтернатива» Олег Мельников, ставший очевидцем казни
Олег Мельников (Фото: Олег Мельников / VK)

В Сирии 11 августа 2019 года казнили двух боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), четыре года назад убивших японского журналиста Кэндзи Гото. Об этом РБК рассказал лидер общественного движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников. РБК ознакомился с роликом казни, в котором двое мужчин с автоматами целятся в трех боевиков. За расстрелом наблюдают несколько человек.

Один из убитых террористов — гражданин Иордании Фатим Хатиш, имя второго пока не раскрывается, третьего боевика отпустили, пояснил РБК Мельников. Он подтвердил, что был свидетелем казни, произошедшей с 11 на 12 августа около Большого Идлиба (зона на северо-западе Сирии, кроме провинции Идлиб к ней относятся части соседних провинций Латакии, Хамы и Алеппо). В причастности к убийству журналиста террористы признались незадолго до казни и эту информацию подтвердили независимые источники, пояснил он. «Мне известно о том, что преступников, причастных к гибели японского гражданина и большого числа людей, убили. Я присутствовал при этом. Местонахождение этих боевиков нам удалось выяснить при помощи нашей агентурной сети в регионе», — рассказал он.

В 2015 году боевики ИГ казнили японского журналиста Кэндзи Гото. В обнародованном видео журналиста в оранжевом комбинезоне казнил человек в маске в черном с ножом в руке.

Что «Альтернатива» делает в Сирии

В августе этого года Мельников вместе с волонтерами отправился через турецкую границу в Большой Идлиб. Но 8 августа группа во главе с Мельниковым перестала выходить на связь с координаторами, сообщал РБК его помощник Максим Ваганов. «Альтернатива» с лета работала на Ближнем Востоке, в частности, занималась спасением выходцев из России и СНГ из рабства. В организацию поступали заявки по поиску детей, похищенных и вывезенных на родину мужьями-арабами без согласия матерей.

Помимо этого «Альтернатива» занималась проблемой жестокого обращения с сирийскими военнопленными. Ваганов говорил, что «Альтернатива» действовала автономно от официального Дамаска. Позднее в «Альтернативе» заявили РБК, что Мельников жив и находится в специальном убежище, поскольку его разыскивают боевики.

Мельников заявил РБК, что «Альтернатива» вывезла с территории Идлиба восемь граждан СНГ, запросивших волонтеров об эвакуации с территорий, занятых боевиками.

Движение «Альтернатива» было запущено в 2011 году и получило известность после спасения трудовых рабов с кирпичных заводов Дагестана, а также «гольяновских рабов» — 11 мигрантов, которые бесплатно работали в продуктовом магазине на Новосибирской улице в Москве.

Автор: Владимир Дергачев
Теги: Мельников, Сирия
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