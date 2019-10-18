Турчак предложил узаконить онлайн-голосования по вопросам домоуправления

Вице-спикер Совфеда предложил внести соответствующие поправки в Жилищный кодекс. По его мнению, это повысит вовлеченность граждан в принятие решений, которые влияют на качество их жизни

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Онлайн-голосованиям по вопросам управления городом и домом нужно придать юридическую силу, соответствующие предложения будут направлены в правительство. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на заседании совета по цифровой экономике при Совфеде, передает корреспондент РБК. Заседание проходит в пятницу, 18 октября, в Сочи.

«Сегодня у людей нет возможности через электронные средства участвовать в управлении своим городом и домом. Онлайн-голосования и опросы проводятся, но они не имеют юридической силы», — сказал Турчак.

По его словам, необходимы поправки в Жилищный кодекс, которые бы закрепили порядок использования информационных систем для публичных слушаний и принятия решений «так, чтобы они имели юридическую силу».

Органам местного самоуправления нужно дать возможность использовать информационные системы для проведения юридически значимого голосования по вопросам муниципального значения, добавил Турчак. «Это повысит вовлеченность людей в принятие решений, влияющих на качество их жизни», — заявил он, уточнив, что для этого понадобятся поправки в закон «Об общих принципах организации МСУ».