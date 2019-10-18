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Турчак предложил узаконить онлайн-голосования по вопросам домоуправления
Вице-спикер Совфеда предложил внести соответствующие поправки в Жилищный кодекс. По его мнению, это повысит вовлеченность граждан в принятие решений, которые влияют на качество их жизни
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Онлайн-голосованиям по вопросам управления городом и домом нужно придать юридическую силу, соответствующие предложения будут направлены в правительство. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на заседании совета по цифровой экономике при Совфеде, передает корреспондент РБК. Заседание проходит в пятницу, 18 октября, в Сочи.

«Сегодня у людей нет возможности через электронные средства участвовать в управлении своим городом и домом. Онлайн-голосования и опросы проводятся, но они не имеют юридической силы», — сказал Турчак.

По его словам, необходимы поправки в Жилищный кодекс, которые бы закрепили порядок использования информационных систем для публичных слушаний и принятия решений «так, чтобы они имели юридическую силу».

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Органам местного самоуправления нужно дать возможность использовать информационные системы для проведения юридически значимого голосования по вопросам муниципального значения, добавил Турчак. «Это повысит вовлеченность людей в принятие решений, влияющих на качество их жизни», — заявил он, уточнив, что для этого понадобятся поправки в закон «Об общих принципах организации МСУ».

Летом 2017 года группа депутатов «Единой России» предложила проводить собрания собственников многоквартирных домов в виде конференций с участием избранных делегатов. В феврале 2018 года инициативу поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Согласно Жилищному кодексу (ст. 44), собственники квартир на общих собраниях могут принимать решения о реконструкции дома, капитальном ремонте общего имущества дома (лифтов, подвалов, крыш), о строительстве хозяйственных построек на земельном участке, на котором расположен дом.

Автор: Наталья Галимова
Теги: Андрей Турчак, Жилищный кодекс, управление многоквартирными домами
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