Правительство одобрило поправки о замене собраний жильцов конференциями

Одобрение с оговорками
Правительство поддержало законопроект, внесенный группой единороссов во главе с первым зампредом думского комитета по ЖКХ Александром Сидякиным и разрешающий проводить общие собрания собственников жилья в многоквартирном доме в виде конференций с участием избранных владельцами квартир делегатов. Отзыв, с которым ознакомился РБК, одобрила в понедельник, 12 февраля, правительственная комиссия по законопроектной деятельности (подлинность документа подтвердили два источника в нижней палате).
Поправки в Жилищный кодекс о собраниях собственников жилья депутаты предложили в июле минувшего года. На таких собраниях решаются вопросы управления домами, перевода квартир в нежилой фонд для обустройства в них магазинов, проведения капремонта и т.д. По мнению авторов законопроекта, сейчас жители многоэтажек (особенно в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, и других мегаполисах) «испытывают серьезные трудности при проведении общих собраний» и принятии «оперативных решений по управлению домом». Введение института делегатов, по их мнению, упростит и ускорит этот процесс.
В правительстве с доводами единороссов согласились, заметив, что «предлагаемые изменения являются актуальными и заслуживают внимания, поскольку направлены на упрощение принятия решений на общих собраниях».
Источник в комитете по ЖКХ сообщил РБК, что отзыв правительства получен и «законопроект может быть принят в первом чтении уже в конце марта».
Собственники квартир будут избирать делегатов на общем собрании на срок не менее трех и не более семи лет, сказано в пояснительной записке. Делегировать своего представителя могут квартиры, находящиеся на одном этаже, а также собственники расположенных в доме нежилых помещений, «общая площадь которых не меньше общей площади жилых помещений, приходящихся на одного делегата». При принятии решений на общем собрании в виде конференции каждый делегат будет обладать количеством голосов, принадлежащих избравшим его собственникам помещений.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что в России на сегодняшний день 1 284 691 многоквартирный дом. При этом из общего количества многоквартирных домов, по которым имеется информация о числе квартир, доля домов более чем с 50 квартирами составляет 32%. В Москве доля таких домов составляет 81%, а в Санкт-Петербурге — 49%.
Впрочем, как подчеркивают авторы, такая «упрощенная» система не является обязательной, и жильцы могут по-прежнему продолжать управлять домом по старой схеме.
Как разрешать споры
При этом в правительственной комиссии по законодательству авторам законопроекта указали на ряд спорных моментов, которые необходимо будет устранить ко второму чтению. В частности, не описан порядок, как именно собственники квартир на этаже должны выбирать своего делегата и как будут разрешаться возможные споры между соседями и учитываться мнение временно отсутствующих собственников в отношении выбора делегатов.
«Также не ясен порядок действий делегата и, соответственно, принятия решения при голосовании на общем собрании в случае, когда все или большинство собственников помещений в многоквартирном доме воздержались от принятия решения или же число голосов за и против принятия решения на общем собрании является равным», — сказано в отзыве.
В соответствии с Жилищным кодексом (ст. 44) собственники квартир на общих собраниях могут принимать решения о реконструкции дома (в том числе о его надстройке), о капитальном ремонте общего имущества дома (например, лифтов, подвалов, крыш), о строительстве хозяйственных построек на земельном участке, на котором расположен дом. Общее собрание также может решать вопросы о заключении договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, если для этого предполагается использовать общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме.
В правительстве предупредили, что, если законодатели не конкретизируют эти моменты, это приведет «на практике к возникновению большого числа споров и, как следствие, массовому обжалованию решений общих собраний».
По словам источника РБК в профильном комитете Думы, все замечания правительства будут учтены ко второму чтению. Так, решать потенциальные споры между жильцами депутаты могут предложить через жилищные инспекции, уточнил он.
Сопредседатель движения «Жилищная солидарность» Вячеслав Гуменюк сказал РБК, что проведение собраний в форме конференций, несмотря на отсутствие законодательства, действовало в определенных жилищных объединениях и ранее, особенно в домах, где проживает много жильцов. Однако, по мнению эксперта, включение этой нормы в Жилищный кодекс вряд ли серьезно облегчит проведение собраний. «Активность населения продолжает снижаться, люди не хотят участвовать в жизни своего дома: те, кто живут на первом этаже, допустим, отказываются решать вопросы о ремонте лифта, или их не интересует, что в доме нужно ремонтировать крышу», — отмечает он.
Норму о введении института делегатов можно использовать двояко, уверен бывший муниципальный депутат столичного района Аэропорт Роман Дьячков. Сознательные жильцы могут объединяться — те, кто живет далеко, будут делегировать другим свое право на участие в собраниях. «Однако нечистоплотные граждане смогут подделывать доверенности о делегировании полномочий и выступать от имени людей, которые не давали им такого права», — предположил Дьячков. По его словам, сегодня протоколы собраний собственников «фальсифицируются по умолчанию в большинстве случаев».