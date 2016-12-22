Правительство одобрило поправки о замене собраний жильцов конференциями

В правительстве поддержали законопроект единороссов, позволяющий проводить собрания собственников многоквартирных домов в виде конференций делегатов. Это не приведет к уменьшению фальсификаций в этой области, говорит эксперт

Фото: Максим Коротченко / ТАСС

​Одобрение с оговорками

Правительство поддержало законопроект, внесенный группой единороссов во главе с первым зампредом думского комитета по ЖКХ Александром Сидякиным и разрешающий проводить общие собрания собственников жилья в многоквартирном доме в виде конференций с участием избранных владельцами квартир делегатов. Отзыв, с которым ознакомился РБК, одобрила в понедельник, 12 февраля, правительственная комиссия по законопроектной деятельности (подлинность документа подтвердили два источника в нижней палате).

Поправки в Жилищный кодекс о собраниях собственников жилья депутаты предложили в июле минувшего года. На таких собраниях решаются вопросы управления домами, перевода квартир в нежилой фонд для обустройства в них магазинов, проведения капремонта и т.д. По мнению авторов законопроекта, сейчас жители многоэтажек (особенно в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, и других мегаполисах) «испытывают серьезные трудности при проведении общих собраний» и принятии «оперативных решений по управлению домом». Введение института делегатов, по их мнению, упростит и ускорит этот процесс.

В правительстве с доводами единороссов согласились, заметив, что «предлагаемые изменения являются актуальными и заслуживают внимания, поскольку направлены на упрощение принятия решений на общих собраниях».

Источник в комитете по ЖКХ сообщил РБК, что отзыв правительства получен и «законопроект может быть принят в первом чтении уже в конце марта».

Собственники квартир будут избирать делегатов на общем собрании на срок не менее трех и не более семи лет, сказано в пояснительной записке. Делегировать своего представителя могут квартиры, находящиеся на одном этаже, а также собственники расположенных в доме нежилых помещений, «общая площадь которых не меньше общей площади жилых помещений, приходящихся на одного делегата». При принятии решений на общем собрании в виде конференции каждый делегат будет обладать количеством голосов, принадлежащих избравшим его собственникам помещений.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что в России на сегодняшний день 1 284 691 многоквартирный дом. При этом из общего количества многоквартирных домов, по которым имеется информация о числе квартир, доля домов более чем с 50 квартирами составляет 32%. В Москве доля таких домов составляет 81%, а в Санкт-Петербурге — 49%.

Впрочем, как подчеркивают авторы, такая «упрощенная» система не является обязательной, и жильцы могут по-прежнему продолжать управлять домом по старой схеме.

Как разрешать споры

При этом в правительственной комиссии по законодательству авторам законопроекта указали на ряд спорных моментов, которые необходимо будет устранить ко второму чтению. В частности, не описан порядок, как именно собственники квартир на этаже должны выбирать своего делегата и как будут разрешаться возможные споры между соседями и учитываться мнение временно отсутствующих собственников в отношении выбора делегатов.

«Также не ясен порядок действий делегата и, соответственно, принятия решения при голосовании на общем собрании в случае, когда все или большинство собственников помещений в многоквартирном доме воздержались от принятия решения или же число голосов за и против принятия решения на общем собрании является равным», — сказано в отзыве.

В соответствии с Жилищным кодексом (ст. 44) собственники квартир на общих собраниях могут принимать решения о реконструкции дома (в том числе о его надстройке), о капитальном ремонте общего имущества дома (например, лифтов, подвалов, крыш), о строительстве хозяйственных построек на земельном участке, на котором расположен дом. Общее собрание также может решать вопросы о заключении договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, если для этого предполагается использовать общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме.

В правительстве предупредили, что, если законодатели не конкретизируют эти моменты, это приведет «на практике к возникновению большого числа споров и, как следствие, массовому обжалованию решений общих собраний».

По словам источника РБК в профильном комитете Думы, все замечания правительства будут учтены ко второму чтению. Так, решать потенциальные споры между жильцами депутаты могут предложить через жилищные инспекции, уточнил он.

Сопредседатель движения «Жилищная солидарность» ​Вячеслав Гуменюк сказал РБК, что проведение собраний в форме конференций, несмотря на отсутствие законодательства, действовало в определенных жилищных объединениях и ранее, особенно в домах, где проживает много жильцов. Однако, по мнению эксперта, включение этой нормы в Жилищный кодекс вряд ли серьезно облегчит проведение собраний. «Активность населения продолжает снижаться, люди не хотят участвовать в жизни своего дома: те, кто живут на первом этаже, допустим, отказываются решать вопросы о ремонте лифта, или их не интересует, что в доме нужно ремонтировать крышу», — отмечает он.

Норму о введении института делегатов можно использовать двояко, уверен бывший муниципальный депутат столичного района Аэропорт Роман Дьячков. Сознательные жильцы могут объединяться — те, кто живет далеко, будут делегировать другим свое право на участие в собраниях. «Однако нечистоплотные граждане смогут подделывать доверенности о делегировании полномочий и выступать от имени людей, которые не давали им такого права», — предположил Дьячков. По его словам, сегодня протоколы собраний собственников «фальсифицируются по умолчанию в большинстве случаев».