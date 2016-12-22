Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,37 56,54 EUR Нал. 70,66 69,62 USD Бирж. 56,87 +0,21 EUR Бирж. 70,11 +0,36 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9187,40 -311,40 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,84 -0,99% DJIA 25200,75 -0,53% Nasdaq 7602,89 +0,56% FTSE 7214,76 -0,13%
Правительство одобрило поправки о замене собраний жильцов конференциями
Лента новостей
Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество
Правительство одобрило поправки о замене собраний жильцов конференциями
Общество, 14 фев, 13:03
0
Правительство одобрило поправки о замене собраний жильцов конференциями
В правительстве поддержали законопроект единороссов, позволяющий проводить собрания собственников многоквартирных домов в виде конференций делегатов. Это не приведет к уменьшению фальсификаций в этой области, говорит эксперт
Фото: Максим Коротченко / ТАСС

​Одобрение с оговорками

Правительство поддержало законопроект, внесенный группой единороссов во главе с первым зампредом думского комитета по ЖКХ Александром Сидякиным и разрешающий проводить общие собрания собственников жилья в многоквартирном доме в виде конференций с участием избранных владельцами квартир делегатов. Отзыв, с которым ознакомился РБК, одобрила в понедельник, 12 февраля, правительственная комиссия по законопроектной деятельности (подлинность документа подтвердили два источника в нижней палате).

Поправки в Жилищный кодекс о собраниях собственников жилья депутаты предложили в июле минувшего года. На таких собраниях решаются вопросы управления домами, перевода квартир в нежилой фонд для обустройства в них магазинов, проведения капремонта и т.д. По мнению авторов законопроекта, сейчас жители многоэтажек (особенно в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, и других мегаполисах) «испытывают серьезные трудности при проведении общих собраний» и принятии «оперативных решений по управлению домом». Введение института делегатов, по их мнению, упростит и ускорит этот процесс.

В правительстве с доводами единороссов согласились, заметив, что «предлагаемые изменения являются актуальными и заслуживают внимания, поскольку направлены на упрощение принятия решений на общих собраниях».

Источник в комитете по ЖКХ сообщил РБК, что отзыв правительства получен и «законопроект может быть принят в первом чтении уже в конце марта».

Собственники квартир будут избирать делегатов на общем собрании на срок не менее трех и не более семи лет, сказано в пояснительной записке. Делегировать своего представителя могут квартиры, находящиеся на одном этаже, а также собственники расположенных в доме нежилых помещений, «общая площадь которых не меньше общей площади жилых помещений, приходящихся на одного делегата». При принятии решений на общем собрании в виде конференции каждый делегат будет обладать количеством голосов, принадлежащих избравшим его собственникам помещений.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что в России на сегодняшний день 1 284 691 многоквартирный дом. При этом из общего количества многоквартирных домов, по которым имеется информация о числе квартир, доля домов более чем с 50 квартирами составляет 32%. В Москве доля таких домов составляет 81%, а в Санкт-Петербурге — 49%.

Впрочем, как подчеркивают авторы, такая «упрощенная» система не является обязательной, и жильцы могут по-прежнему продолжать управлять домом по старой схеме.

Как разрешать споры

При этом в правительственной комиссии по законодательству авторам законопроекта указали на ряд спорных моментов, которые необходимо будет устранить ко второму чтению. В частности, не описан порядок, как именно собственники квартир на этаже должны выбирать своего делегата и как будут разрешаться возможные споры между соседями и учитываться мнение временно отсутствующих собственников в отношении выбора делегатов.

«Также не ясен порядок действий делегата и, соответственно, принятия решения при голосовании на общем собрании в случае, когда все или большинство собственников помещений в многоквартирном доме воздержались от принятия решения или же число голосов за и против принятия решения на общем собрании является равным», — сказано в отзыве.

В соответствии с Жилищным кодексом (ст. 44) собственники квартир на общих собраниях могут принимать решения о реконструкции дома (в том числе о его надстройке), о капитальном ремонте общего имущества дома (например, лифтов, подвалов, крыш), о строительстве хозяйственных построек на земельном участке, на котором расположен дом. Общее собрание также может решать вопросы о заключении договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, если для этого предполагается использовать общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме.

В правительстве предупредили, что, если законодатели не конкретизируют эти моменты, это приведет «на практике к возникновению большого числа споров и, как следствие, массовому обжалованию решений общих собраний».

По словам источника РБК в профильном комитете Думы, все замечания правительства будут учтены ко второму чтению. Так, решать потенциальные споры между жильцами депутаты могут предложить через жилищные инспекции, уточнил он.

Сопредседатель движения «Жилищная солидарность» ​Вячеслав Гуменюк сказал РБК, что проведение собраний в форме конференций, несмотря на отсутствие законодательства, действовало в определенных жилищных объединениях и ранее, особенно в домах, где проживает много жильцов. Однако, по мнению эксперта, включение этой нормы в Жилищный кодекс вряд ли серьезно облегчит проведение собраний. «Активность населения продолжает снижаться, люди не хотят участвовать в жизни своего дома: те, кто живут на первом этаже, допустим, отказываются решать вопросы о ремонте лифта, или их не интересует, что в доме нужно ремонтировать крышу», — отмечает он.

Норму о введении института делегатов можно использовать двояко, уверен бывший муниципальный депутат столичного района Аэропорт Роман Дьячков. Сознательные жильцы могут объединяться — те, кто живет далеко, будут делегировать другим свое право на участие в собраниях. «Однако нечистоплотные граждане смогут подделывать доверенности о делегировании полномочий и выступать от имени людей, которые не давали им такого права», — предположил Дьячков. По его словам, сегодня протоколы собраний собственников «фальсифицируются по умолчанию в большинстве случаев».

Авторы: Вера Холмогорова, Мария Макутина.
При участии: София Сарджвеладзе.
Теги: Госдума , поправки , управление многоквартирными домами , Сидякин
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Материалы по теме
ФАС подготовила предложения по передаче ЖКХ в регионах в частные руки Экономика
Госдума запретила рекламу на платежках ЖКХ Общество
Число злостных неплательщиков за ЖКХ удвоилось с начала года Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.